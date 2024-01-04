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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/لحظة-فرار-طاقم-دبابة-أوكرانية-بعد-تدميرها-بضربة-روسية-فيديو--1084695065.html
لحظة فرار طاقم دبابة أوكرانية بعد تدميرها بضربة روسية... فيديو
لحظة فرار طاقم دبابة أوكرانية بعد تدميرها بضربة روسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لدبابة تابعة للقوات الأوكرانية بضربات دقيقة ومباشرة في منطقة العملية العسكرية. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T10:45+0000
2024-01-04T10:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتوضح اللقطات لحظة استهداف الدبابة الأوكرانية من قبل القوات الروسية، وفرار ثلاثة من أفراد طاقم الدبابة واشتعال النيران فيها.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكراني باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو-كريمينايا في منطقة العملية الخاصة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240104/سو-34-روسية-تدمر-مركز-مراقبة-أوكراني-بقنبلة-موجهة-1084688813.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

لحظة فرار طاقم دبابة أوكرانية بعد تدميرها بضربة روسية... فيديو

10:45 GMT 04.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federationاستهداف دبابة أوكرانية
استهداف دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لدبابة تابعة للقوات الأوكرانية بضربات دقيقة ومباشرة في منطقة العملية العسكرية.
وتوضح اللقطات لحظة استهداف الدبابة الأوكرانية من قبل القوات الروسية، وفرار ثلاثة من أفراد طاقم الدبابة واشتعال النيران فيها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن المقاتلة القاذفة "سو-34" الروسية دمرت مركز مراقبة أوكراني باستخدام قنبلة جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح.
وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "القاذفة المقاتلة "سو-34" دمرت مركز سيطرة العدو في اتجاه سفاتوفو-كريمينايا في منطقة العملية الخاصة".
يشار إلى أنه قبل الطلعة الجوية، تلقى الطاقم إحداثيات حول موقع مركز قيادة العدو، ثم أقلعت طائرة من طراز"سو-34" من مطار التمركز برفقة مقاتلة من طراز "سو-35"، وبعد الانتهاء من المهمة القتالية، عادت المجموعة بأكملها بنجاح إلى المطار، وأكدت وسائل الاستطلاع أن الهدف قد أصيب بنجاح.
وأوضحت الوزارة أن الطاقم نفذ قصفًا بقنابل جوية شديدة الانفجار مزودة بوحدة التخطيط والتصحيح، فهي تسمح بتوجيه ضربات دقيقة دون دخول الطائرة إلى منطقة الدفاع الجوي للعدو.
مقاتلة سو - 34 فى معرض ماكس 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" روسية تدمر مركز مراقبة أوكراني بقنبلة موجهة
06:48 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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