https://sputnikarabic.ae/20240104/متهم-ينقض-على-قاضية-أمريكية-بطريقة-فتى-الأدغال-فيديو-1084688420.html
متهم يهاجم قاضية أمريكية على طريقة "فتى الأدغال"... فيديو
متهم يهاجم قاضية أمريكية على طريقة "فتى الأدغال"... فيديو
قال مسؤولون وشهود إن قاضية في ولاية نيفادا الأمريكية، تعرضت لهجوم يوم الأربعاء، من قبل متهم، حيث قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T06:12+0000
2024-01-04T06:12+0000
2024-01-04T06:25+0000
مجتمع
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قال مسؤولو المحكمة إنه في مشهد عنيف تم تسجيله بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى.وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقًا للمسؤولين والشهود.ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
متهم يهاجم قاضية أمريكية على طريقة "فتى الأدغال"... فيديو
06:12 GMT 04.01.2024 (تم التحديث: 06:25 GMT 04.01.2024)
قال مسؤولون وشهود إن قاضية في ولاية نيفادا الأمريكية، تعرضت لهجوم يوم الأربعاء، من قبل متهم، حيث قفز المتهم فوق الطاولة التي أمامها ومقعد القاضية، وانقض عليها بحركة مفاجئة.
قال مسؤولو المحكمة إنه في مشهد عنيف تم تسجيله بالفيديو في قاعة المحكمة، سقطت قاضية مقاطعة كلارك، ماري كاي هولثوس، من مقعدها وأصيبت ببعض الكدمات لكنها لم تدخل المستشفى.
وأصيب ضابط في قاعة المحكمة أيضًا عندما جاء لمساعدة القاضية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج من جرح ينزف في جبهته، وفقًا للمسؤولين والشهود.
ووقع الهجوم حوالي الساعة 11 صباحا في مركز العدالة الإقليمي في لاس فيغاس، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.