https://sputnikarabic.ae/20240104/مجلس-الأمن-الدولي-يدين-بشدة-تفجيري-كرمان-في-إيران--1084709038.html

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة تفجيري كرمان في إيران

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة تفجيري كرمان في إيران

أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، العمل الإرهابي الذي وقع في كرمان الإيرانية، ودعا إلى محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا هذا الفعل. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T16:53+0000

2024-01-04T16:53+0000

2024-01-04T16:53+0000

العالم

إيران

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

وذكر مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي، أن "مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في كرمان الإيرانية، ويدعو إلى محاسبة منظميه ورعاته ومنفذيه".وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان.وارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارين اللذين وقعا على أحد الطرق المؤدية إلى ضريح قاسم سليماني، القائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، إلى 103 قتلى وأكثر من 141 جريحا.وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية إن التفجيرات التي تمت قرب ضريح قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران، نجمت عن هجوم إرهابي.وأحيت إيران، أمس الأربعاء، الذكرى الرابعة لرحيل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والذي قتل على يد الجيش الأمريكي، وذلك إثر ضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20240104/وكالة-إيرانية-انفجار-كرمان-الأول-ناجم-عن-عملية-نفذها-انتحاري-1084704942.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, العالم العربي