https://sputnikarabic.ae/20240104/مجلس-القيادة-اليمني-يحذر-أنصار-الله-من-الزج-باليمن-في-حرب-دولية-جديدة-1084707642.html

مجلس القيادة اليمني يحذر "أنصار الله" من الزج باليمن في حرب دولية جديدة

مجلس القيادة اليمني يحذر "أنصار الله" من الزج باليمن في حرب دولية جديدة

اتهم مجلس القيادة اليمني، اليوم الخميس، جماعة "أنصار الله"، باستغلال القضية الفلسطينية في تحقيق مصالحها. 04.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-04T16:18+0000

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وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة اليمني برئاسة رئيسه رشاد العليمي، في الرياض.وقال المجلس إن "موقف الشعب اليمني ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة".وحمّل المجلس جماعة "أنصار الله" اليمنية "المسؤولية الكاملة عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات".ويأتي موقف مجلس القيادة اليمني، غداة توجيه الولايات المتحدة و11 دولة حليفة لها هي أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، تحذيراً إلى جماعة "أنصار الله" من شن المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.وطالبت الدول بالإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة، محملة الجماعة العواقب إذا استمرت في تهديد الاقتصاد العالمي.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240103/جماعة-أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-إم-آي-سي-جي-إم-تيج-كانت-متجهة-إلى-إسرائيل--عاجل-1084671740.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم