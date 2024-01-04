https://sputnikarabic.ae/20240104/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-على-الأوكرانيين-التخلص-من-زيلينسكي-والمطالبة-بالسلام-مع-روسيا-1084687911.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: على الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: على الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا
قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،، الخبير السياسي أوليغ سوسكين، في مدونته المصورة بالفيديو، إنه يجب على الأوكرانيين التخلص من فريق فلاديمير... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T05:42+0000
2024-01-04T05:42+0000
2024-01-04T05:42+0000
العالم
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وأوضح سوسكين: "المشكلة بالنسبة لنا، الأوكرانيين، هي فقط في شيء واحد - في زيلينسكي، وأوميروف، في هؤلاء "الخدم" الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا. أي إذا تم إزالة هؤلاء الأشرار، هذا العفن الأخضر، سوف تنتهي الحرب".وشكك سوسكين في أن يكون فريق الرئيس الحالي لأوكرانيا "العفن"، قادرا على حكم الأوكرانيين. وأكد المحلل أنه لا ينبغي للمواطنين الاهتمام بتصريحات المتحدثين المؤيدين للحكومة.وأضاف: "أدرك أن وقت الاختيار قادم بالتأكيد. من الضروري إنشاء تحالف سلام".وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى المتطلبات الأساسية لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي. ووفقا له، فإن الأولوية المطلقة هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، ولكن الآن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تحبط-9-دوريات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1084687457.html
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العالم
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: على الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا
قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،، الخبير السياسي أوليغ سوسكين، في مدونته المصورة بالفيديو، إنه يجب على الأوكرانيين التخلص من فريق فلاديمير زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا.
وأوضح سوسكين: "المشكلة بالنسبة لنا، الأوكرانيين، هي فقط في شيء واحد - في زيلينسكي، وأوميروف، في هؤلاء "الخدم" الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا. أي إذا تم إزالة هؤلاء الأشرار، هذا العفن الأخضر، سوف تنتهي الحرب".
وشكك سوسكين في أن يكون فريق الرئيس الحالي لأوكرانيا "العفن"، قادرا على حكم الأوكرانيين. وأكد المحلل أنه لا ينبغي للمواطنين الاهتمام بتصريحات المتحدثين المؤيدين للحكومة.
وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى المتطلبات الأساسية لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي. ووفقا له، فإن الأولوية المطلقة هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، ولكن الآن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل العسكرية.