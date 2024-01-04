عربي
https://sputnikarabic.ae/20240104/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-على-الأوكرانيين-التخلص-من-زيلينسكي-والمطالبة-بالسلام-مع-روسيا-1084687911.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: على الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: على الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا
قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،، الخبير السياسي أوليغ سوسكين، في مدونته المصورة بالفيديو، إنه يجب على الأوكرانيين التخلص من فريق فلاديمير... 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T05:42+0000
2024-01-04T05:42+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063352623_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_efebbafd4a233e62e3c78ab7a1e9bbce.jpg
وأوضح سوسكين: "المشكلة بالنسبة لنا، الأوكرانيين، هي فقط في شيء واحد - في زيلينسكي، وأوميروف، في هؤلاء "الخدم" الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا. أي إذا تم إزالة هؤلاء الأشرار، هذا العفن الأخضر، سوف تنتهي الحرب".وشكك سوسكين في أن يكون فريق الرئيس الحالي لأوكرانيا "العفن"، قادرا على حكم الأوكرانيين. وأكد المحلل أنه لا ينبغي للمواطنين الاهتمام بتصريحات المتحدثين المؤيدين للحكومة.وأضاف: "أدرك أن وقت الاختيار قادم بالتأكيد. من الضروري إنشاء تحالف سلام".وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى المتطلبات الأساسية لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي. ووفقا له، فإن الأولوية المطلقة هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، ولكن الآن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240104/القوات-الروسية-تحبط-9-دوريات-لتناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-جنوب-دونيتسك-1084687457.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/09/1063352623_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aa91fb1bfd24a32a3c68199cd471689e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: على الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا

05:42 GMT 04.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،، الخبير السياسي أوليغ سوسكين، في مدونته المصورة بالفيديو، إنه يجب على الأوكرانيين التخلص من فريق فلاديمير زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا.
وأوضح سوسكين: "المشكلة بالنسبة لنا، الأوكرانيين، هي فقط في شيء واحد - في زيلينسكي، وأوميروف، في هؤلاء "الخدم" الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا. أي إذا تم إزالة هؤلاء الأشرار، هذا العفن الأخضر، سوف تنتهي الحرب".
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط 9 دوريات لتناوب القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
03:28 GMT
وشكك سوسكين في أن يكون فريق الرئيس الحالي لأوكرانيا "العفن"، قادرا على حكم الأوكرانيين. وأكد المحلل أنه لا ينبغي للمواطنين الاهتمام بتصريحات المتحدثين المؤيدين للحكومة.
وأضاف: "أدرك أن وقت الاختيار قادم بالتأكيد. من الضروري إنشاء تحالف سلام".
وكان قد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى المتطلبات الأساسية لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي. ووفقا له، فإن الأولوية المطلقة هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، ولكن الآن هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Снаряды для РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала