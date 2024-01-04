https://sputnikarabic.ae/20240104/وزير-الخارجية-الأوكراني-لا-نملك-خطة-بديلة-في-حال-نقص-المساعدات-العسكرية-المقدمة-من-الغرب-1084686781.html
وزير الخارجية الأوكراني: لا نملك خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب
وزير الخارجية الأوكراني: لا نملك خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده ليس لديها خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب لكييف. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T00:44+0000
2024-01-04T00:44+0000
2024-01-04T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا لوسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال عما إذا كانت كييف تحضر لخطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب: "ليس لدينا خطة بديلة. نحن واثقون من الخطة الأساسية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الأوكراني: لا نملك خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده ليس لديها خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب لكييف.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كوليبا لوسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال عما إذا كانت كييف تحضر لخطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب: "ليس لدينا خطة بديلة. نحن واثقون من الخطة الأساسية".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.