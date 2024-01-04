عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/وزير-الخارجية-الأوكراني-لا-نملك-خطة-بديلة-في-حال-نقص-المساعدات-العسكرية-المقدمة-من-الغرب-1084686781.html
وزير الخارجية الأوكراني: لا نملك خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب
وزير الخارجية الأوكراني: لا نملك خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده ليس لديها خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب لكييف. 04.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-04T00:44+0000
2024-01-04T00:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dd289409eca19d0c0e5dceef6e2e20b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا لوسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال عما إذا كانت كييف تحضر لخطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب: "ليس لدينا خطة بديلة. نحن واثقون من الخطة الأساسية".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3287e060ee7c8454b3a7aa0f9aed6043.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأوكراني: لا نملك خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب

00:44 GMT 04.01.2024
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده ليس لديها خطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب لكييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا لوسائل إعلام أمريكية ردا على سؤال عما إذا كانت كييف تحضر لخطة بديلة في حال نقص المساعدات العسكرية المقدمة من الغرب: "ليس لدينا خطة بديلة. نحن واثقون من الخطة الأساسية".
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
8 أغسطس 2023, 19:47 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تغتال القيادي في "حماس" صالح العاروري في بيروت.. فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала