https://sputnikarabic.ae/20240105/أردوغان-أهم-أسباب-استهداف-تركيا-هو-إصرارها-على-حماية-مصالحها-وموقفها-الثابت-تجاه-القضية-الفلسطينية-1084734141.html
أردوغان: أهم أسباب استهداف تركيا هو إصرارها على حماية مصالحها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
أردوغان: أهم أسباب استهداف تركيا هو إصرارها على حماية مصالحها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده مستهدفة بسبب إصرارها على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ في مساندة القضية... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T16:38+0000
2024-01-05T16:38+0000
2024-01-05T17:03+0000
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أدلى أردوغان بتلك التصريحات، خلال فعالية نظمها اتحاد جمعيات أصحاب العمل الأتراك في مدينة إسطنبول، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع: "لقد شهدنا مؤخرًا تكثيفا للهجمات ضد إخوتنا، وأقول بوضوح إن أهم أسباب هذه الهجمات هو إصرار تركيا على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية".وشدد الرئيس التركي على أن بلاده "اتخذت موقفا واضحا للغاية إلى جانب المظلومين الفلسطينيين، ولم تتردد في الدفاع بلا هوادة عن الحقوق والحقيقة، أمام الفظائع التي ارتكبت في قطاع غزة، حيث قُتل 23 ألف طفل وامرأة أبرياء"، وفق قوله.وأضاف: "لموقف بلادنا الشجاع نصيب من ردود الفعل المتزايدة في جميع أنحاء العالم ضد السياسة الوحشية التي تنتهجها الإدارة الإسرائيلية".وسبق لأردوغان أن انتقد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في هذا الخصوص، متسائلا: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر".كما صرّح الرئيس التركي، الشهر الماضي، أن نتنياهو سيحاكم في نهاية المطاف باعتباره مجرم حرب بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينما انتقد الدول الغربية التي تدعم إسرائيل.وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن أردوغان عن قطع التواصل مع نتنياهو "بأي شكل"، وصرّح وقتها عنه: "محوناه وألقيناه جانبا".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم
أردوغان: أهم أسباب استهداف تركيا هو إصرارها على حماية مصالحها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
16:38 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 17:03 GMT 05.01.2024)
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده مستهدفة بسبب إصرارها على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ في مساندة القضية الفلسطينية.
أدلى أردوغان بتلك التصريحات، خلال فعالية نظمها اتحاد جمعيات أصحاب العمل الأتراك في مدينة إسطنبول، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع: "لقد شهدنا مؤخرًا تكثيفا للهجمات ضد إخوتنا، وأقول بوضوح إن أهم أسباب هذه الهجمات هو إصرار تركيا على حماية حقوقها ومصالحها، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية".
31 ديسمبر 2023, 12:59 GMT
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده "اتخذت موقفا واضحا للغاية إلى جانب المظلومين الفلسطينيين، ولم تتردد في الدفاع بلا هوادة عن الحقوق والحقيقة، أمام الفظائع التي ارتكبت في قطاع غزة، حيث قُتل 23 ألف طفل وامرأة أبرياء"، وفق قوله.
وأضاف: "لموقف بلادنا الشجاع نصيب من ردود الفعل المتزايدة في جميع أنحاء العالم ضد السياسة الوحشية التي تنتهجها الإدارة الإسرائيلية".
ولفت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديثه، إلى أن "جهاز الاستخبارات وجّه ضربات كبيرة للغاية ضد أعداء تركيا وأدواتهم داخل البلاد وخارجها".
وسبق لأردوغان أن انتقد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في هذا الخصوص، متسائلا: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر".
كما صرّح الرئيس التركي، الشهر الماضي، أن نتنياهو سيحاكم في نهاية المطاف باعتباره مجرم حرب
بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينما انتقد الدول الغربية التي تدعم إسرائيل.
28 ديسمبر 2023, 14:09 GMT
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن أردوغان عن قطع التواصل مع نتنياهو "بأي شكل"، وصرّح وقتها عنه: "محوناه وألقيناه جانبا
".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.