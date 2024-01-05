https://sputnikarabic.ae/20240105/أنصار-الله-تؤكد-أن-محاولة-إخضاعها-بالقوة-لن-تجدي-نفعا-1084737082.html

"أنصار الله" تؤكد أن محاولة إخضاعها بالقوة لن تجدي نفعا

"أنصار الله" تؤكد أن محاولة إخضاعها بالقوة لن تجدي نفعا

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، رفضها تهديد أمريكا لها باستخدام القوة ضدها ردًا على هجمات الجماعة التي تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T18:23+0000

2024-01-05T18:23+0000

2024-01-05T18:23+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، عبر "إكس": "شعبنا اليمني لا يهدد أي دولة لا تعتدي عليه، وفي ذات الوقت لا يقبل من أحد أن يتعاطى معه بلغة التهديد".وأضاف: "على أمريكا وحلفائها أن يقلعوا عن عقلية الاستكبار وأن يدركوا أن محاولة الإخضاع بالقوة لن تجدي نفعًا".واعتبر عبد السلام أن "موقف اليمن محق ومسؤول بمساندته لغزة في مواجهة الدموية الصهيونية والمفترض أن تتوجه الضغوط نحوها لوقفها ورفع الحصار عن قطاع غزة".ورأى عبد السلام أن "ما يهدد المنطقة ودول حوض البحر الأحمر الوحشية الإسرائيلية والعسكرة الأمريكية للبحر خدمة لإسرائيل"، على حد تعبيره.يأتي موقف "أنصار الله" بعد أيام من توجيه أمريكا و11 دولة حليفة لها هي أستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا، يوم الأربعاء الماضي، تحذيرًا إلى الجماعة من شن المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، مطالبةً إياها بـ"الإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة"، محملةً "أنصار الله" العواقب إذا استمرت في "تهديد الاقتصاد العالمي".وجاء البيان التحذيري، بعد ساعات من تبني "أنصار الله" هجومًا على سفينة تحمل إسم "سي إم أي سي جي إم تيج"، قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات قوات "أنصار الله"، مؤكدة الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، حتى إدخال ما يحتاج قطاع غزة من غذاء ودواء.

https://sputnikarabic.ae/20240105/غانتس-إسرائيل-تخوض-أصعب-حرب-في-تاريخها-1084731029.html

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