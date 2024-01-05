https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-ألماني-على-نظام-كييف-أن-يقتنع-بخسارة-الأرض-1084725344.html
إعلام ألماني: على نظام كييف أن يقتنع بخسارة الأرض
إعلام ألماني: على نظام كييف أن يقتنع بخسارة الأرض
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من إعادة الأراضي التي خسرتها، لذا يتعين على البلاد أن تتصالح مع هذه الخسارة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T12:04+0000
2024-01-05T12:04+0000
2024-01-05T12:04+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إعادة جميع الأراضي المفقودة ستكون مستحيلة".وأوضحت تلك الوسائل أن هذه الخطة (الهجوم المضاد) كان محكوم عليها بالفشل، لأن القوات الأوكرانية لم يكن لديها عدد كاف من الأفراد العسكريين أو الأسلحة أو القدرة بشكل عام على تنفيذها.وقال الصحفي شتيفن شوارزكوف لقناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية: "الآن تحتاج أوكرانيا إلى تعبئة 500 ألف جندي. من أين؟ من أين سيأتون؟".تعرضت العمليات الهجومية للقوات الأوكرانية في عام 2023 لهزيمة كبيرة، ولم يتمكن الأوكرانيون من التغلب حتى على الدفاع التكتيكي للجيش الروسي.وفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقدت القوات الأوكرانية نحو 160 ألف جندي، و121 طائرة، و766 دبابة، وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة مختلفة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/41--ضربة-روسية-تستهدف-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-في-أسبوع--1084723639.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام ألماني: على نظام كييف أن يقتنع بخسارة الأرض
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من إعادة الأراضي التي خسرتها، لذا يتعين على البلاد أن تتصالح مع هذه الخسارة.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إعادة جميع الأراضي المفقودة ستكون مستحيلة".
وأوضحت تلك الوسائل أن هذه الخطة (الهجوم المضاد) كان محكوم عليها بالفشل، لأن القوات الأوكرانية لم يكن لديها عدد كاف من الأفراد العسكريين أو الأسلحة أو القدرة بشكل عام على تنفيذها.
وقال الصحفي شتيفن شوارزكوف لقناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية: "الآن تحتاج أوكرانيا إلى تعبئة 500 ألف جندي. من أين؟ من أين سيأتون؟".
تعرضت العمليات الهجومية للقوات الأوكرانية في عام 2023 لهزيمة كبيرة، ولم يتمكن الأوكرانيون من التغلب حتى على الدفاع التكتيكي للجيش الروسي.
وفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فقدت القوات الأوكرانية نحو 160 ألف جندي، و121 طائرة، و766 دبابة، وأكثر من 2.3 ألف مركبة مدرعة مختلفة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، التي حددت موسكو منذ إطلاقها،
في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.