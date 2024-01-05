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https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-الأردن-يقصف-مخابئ-ومستودعات-تجار-مخدرات-في-جنوب-سوريا-1084715622.html
إعلام: الأردن يقصف مخابئ ومستودعات تجار مخدرات في جنوب سوريا
إعلام: الأردن يقصف مخابئ ومستودعات تجار مخدرات في جنوب سوريا
قالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية، فجر الجمعة، إن الأردن شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T01:33+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر استخباراتية أن الأردن قصف مستودعات لتجار مخدرات جنوبي سوريا.وكان الجيش الأردني، قد أفاد في 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات في الاشتباكات على الحدود الشمالية.كما أكد الجيش مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9 جراء الاشتباكات على الحدود مع سوريا.يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد خلال عام 2023، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الأردني-يعلن-استمرار-الاشتباكات-على-الحدود-مع-سوريا-1084248204.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

إعلام: الأردن يقصف مخابئ ومستودعات تجار مخدرات في جنوب سوريا

01:33 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 02:10 GMT 05.01.2024)
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / KHALIL MAZRAAWI
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قالت مصادر استخباراتية محلية وإقليمية، فجر الجمعة، إن الأردن شن عدة غارات جوية داخل سوريا على الحدود بين البلدين مستهدفا مستودعات ومخابئ لمهربي مخدرات.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصادر استخباراتية أن الأردن قصف مستودعات لتجار مخدرات جنوبي سوريا.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
الجيش الأردني يعلن استمرار الاشتباكات على الحدود مع سوريا
18 ديسمبر 2023, 18:27 GMT
وكان الجيش الأردني، قد أفاد في 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي بضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات في الاشتباكات على الحدود الشمالية.
كما أكد الجيش مقتل وإصابة عدد من المهربين واعتقال 9 جراء الاشتباكات على الحدود مع سوريا.
يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، توعد خلال عام 2023، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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