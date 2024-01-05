عربي
إعلام: رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد
https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-تشكيل-لجنة-ثنائية-لجدولة-انسحاب-قوات-التحالف-الدولي-من-البلاد-1084721080.html
إعلام: رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد
إعلام: رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T08:42+0000
2024-01-05T08:52+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
وبحسب وكالة "العهد نيوز"، فإن السوداني قال خلال خلال المحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر: "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها".وأشار إلى أنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق".وأدانت الرئاسة العراقية، يوم أمس الخميس، "القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد".وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقاً وتجاوزاً على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".وحذر البيان من استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.وكانت الحكومة العراقية حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، أن القصف الأمريكي بطائرة مسيرة استهدفت مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20240104/مسؤول-الجيش-الأمريكي-نفذ-ضربة-في-بغداد-ضد-قيادي-بفصيل-عراقي-متهم-بالمسؤولية-عن-هجمات-على-قواته-1084703286.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_294:0:2694:1800_1920x0_80_0_0_40abde8ee59f9b2c82595c3b2bf1e81c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

إعلام: رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد

08:42 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 08:52 GMT 05.01.2024)
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
وبحسب وكالة "العهد نيوز"، فإن السوداني قال خلال خلال المحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر: "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها".
وأشار إلى أنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق".
وأدانت الرئاسة العراقية، يوم أمس الخميس، "القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد".
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقاً وتجاوزاً على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".
مدفعية الحرس الثوري الإيراني تعاود قصف مواقع في مدينة أربيل شمال العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
مسؤول: الجيش الأمريكي نفذ ضربة في بغداد ضد قيادي بفصيل عراقي متهم بالمسؤولية عن هجمات على قواته
أمس, 14:26 GMT
وحذر البيان من استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.
وكانت الحكومة العراقية حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.
وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، أن القصف الأمريكي بطائرة مسيرة استهدفت مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تكشف خطتها عن مستقبل غزة.. فيديو وصور07:11 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала