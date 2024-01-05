https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-رئيس-الوزراء-العراقي-يعلن-تشكيل-لجنة-ثنائية-لجدولة-انسحاب-قوات-التحالف-الدولي-من-البلاد-1084721080.html

إعلام: رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد

إعلام: رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات "التحالف الدولي" من البلاد

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T08:42+0000

2024-01-05T08:42+0000

2024-01-05T08:52+0000

العراق

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg

وبحسب وكالة "العهد نيوز"، فإن السوداني قال خلال خلال المحفل الرسمي المركزي لتأبين قادة النصر: "الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في فرض القانون على أراضيها".وأشار إلى أنه "ليس من حق أي جهة التجاوز على سيادة العراق".وأدانت الرئاسة العراقية، يوم أمس الخميس، "القصف الأمريكي الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد".وقالت الرئاسة العراقية، في بيان لها، إن "هذا العدوان يعد خرقاً وتجاوزاً على سيادة العراق وأمنه، وانتهاكاً صريحاً للعلاقات بين العراق والتحالف الدولي، ومخالفة للأطر والمسوغات التي وجد من أجلها التحالف في تقديم المساعدة والمشورة للقوات الأمنية العراقية".وحذر البيان من استمرار التصعيد في المنطقة، الذي من شأنه أن يقوض فرص السلام والاستقرار فيها، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم وإيجاد السبل الكفيلة لإنهاء التوترات والأزمات بين جميع الأطراف.وكانت الحكومة العراقية حمّلت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي في العاصمة بغداد.وأكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، أن القصف الأمريكي بطائرة مسيرة استهدفت مقرًا لقوات الحشد الشعبي العراقي شرقي العاصمة بغداد، والذي أدى إلى مقتل عنصرين بينهما قيادي، يُعد تعديًا وتحديًا واضحًا للسيادة العراقية.

https://sputnikarabic.ae/20240104/مسؤول-الجيش-الأمريكي-نفذ-ضربة-في-بغداد-ضد-قيادي-بفصيل-عراقي-متهم-بالمسؤولية-عن-هجمات-على-قواته-1084703286.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, العالم العربي