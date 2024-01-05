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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-روسيا-دمرت-أساطير-أفضل-أسلحة-الناتو-في-أوكرانيا-1084719039.html
إعلام: روسيا دمرت "أساطير" أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا
إعلام: روسيا دمرت "أساطير" أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا
أفادت صحيفة آسيوية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استطاعت تدمير أفضل أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T07:26+0000
2024-01-05T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير لها أن القوات المسلحة الروسية أظهرت نجاحات كبيرة في أوكرانيا، حيث استطاعت خلال هذه الحرب تعطيل أفضل دبابات الناتو وتدمير المركبات المدرعات الغربية مثل "برادلي" الأمريكية و"ماردر" الألمانية.كما أشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الغربية، التي لم يكن لدى حلف شمال الأطلسي سوى القليل منها، لم يكن أداؤها الأفضل في أوكرانيا، حيث لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في حالة جيدة على الرغم من محاولات الأوكرانيين لتعزيز دروعها بطريقة أو بأخرى.وتابعت الصحيفة بالقول إن عملية إخفاء دبابات "أبرامز" الأمريكية وعدم استخدامها في العمليات القتالية هو بسبب مخاوف من عدم تمكن الدبابة من المواجهة مع الجيش الروسي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-روسي-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تراجعت-على-محور-أرتيوموفسك-1084716518.html
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العالم
العالم

إعلام: روسيا دمرت "أساطير" أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا

07:26 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت صحيفة آسيوية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استطاعت تدمير أفضل أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير لها أن القوات المسلحة الروسية أظهرت نجاحات كبيرة في أوكرانيا، حيث استطاعت خلال هذه الحرب تعطيل أفضل دبابات الناتو وتدمير المركبات المدرعات الغربية مثل "برادلي" الأمريكية و"ماردر" الألمانية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الغربية، التي لم يكن لدى حلف شمال الأطلسي سوى القليل منها، لم يكن أداؤها الأفضل في أوكرانيا، حيث لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في حالة جيدة على الرغم من محاولات الأوكرانيين لتعزيز دروعها بطريقة أو بأخرى.
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك
05:19 GMT
وتابعت الصحيفة بالقول إن عملية إخفاء دبابات "أبرامز" الأمريكية وعدم استخدامها في العمليات القتالية هو بسبب مخاوف من عدم تمكن الدبابة من المواجهة مع الجيش الروسي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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