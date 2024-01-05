https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-روسيا-دمرت-أساطير-أفضل-أسلحة-الناتو-في-أوكرانيا-1084719039.html
إعلام: روسيا دمرت "أساطير" أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا
إعلام: روسيا دمرت "أساطير" أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا
أفادت صحيفة آسيوية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استطاعت تدمير أفضل أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T07:26+0000
2024-01-05T07:26+0000
2024-01-05T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير لها أن القوات المسلحة الروسية أظهرت نجاحات كبيرة في أوكرانيا، حيث استطاعت خلال هذه الحرب تعطيل أفضل دبابات الناتو وتدمير المركبات المدرعات الغربية مثل "برادلي" الأمريكية و"ماردر" الألمانية.كما أشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الغربية، التي لم يكن لدى حلف شمال الأطلسي سوى القليل منها، لم يكن أداؤها الأفضل في أوكرانيا، حيث لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في حالة جيدة على الرغم من محاولات الأوكرانيين لتعزيز دروعها بطريقة أو بأخرى.وتابعت الصحيفة بالقول إن عملية إخفاء دبابات "أبرامز" الأمريكية وعدم استخدامها في العمليات القتالية هو بسبب مخاوف من عدم تمكن الدبابة من المواجهة مع الجيش الروسي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-روسي-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تراجعت-على-محور-أرتيوموفسك-1084716518.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: روسيا دمرت "أساطير" أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا
أفادت صحيفة آسيوية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الروسية استطاعت تدمير أفضل أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "آسيا تايمز" في تقرير لها أن القوات المسلحة الروسية أظهرت نجاحات كبيرة في أوكرانيا، حيث استطاعت خلال هذه الحرب تعطيل أفضل دبابات الناتو وتدمير المركبات المدرعات الغربية مثل "برادلي" الأمريكية و"ماردر" الألمانية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن الدبابات الغربية، التي لم يكن لدى حلف شمال الأطلسي سوى القليل منها، لم يكن أداؤها الأفضل في أوكرانيا، حيث لم تعد القوات المسلحة الأوكرانية تمتلك دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في حالة جيدة على الرغم من محاولات الأوكرانيين لتعزيز دروعها بطريقة أو بأخرى.
وتابعت الصحيفة بالقول إن عملية إخفاء دبابات "أبرامز" الأمريكية وعدم استخدامها في العمليات القتالية هو بسبب مخاوف من عدم تمكن الدبابة من المواجهة مع الجيش الروسي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.