https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-يكشف-تفاصيل-مروعة-عن-الشرخ-العميق-بين-زيلينسكي-وزالوجني-1084728316.html

إعلام يكشف تفاصيل مروعة عن الشرخ العميق بين زيلينسكي وزالوجني

إعلام يكشف تفاصيل مروعة عن الشرخ العميق بين زيلينسكي وزالوجني

كشفت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، عن اشتداد الانقسام بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T13:18+0000

2024-01-05T13:18+0000

2024-01-05T13:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، مقالاً للصحفي الأمريكي سايمون شوستر، قال فيه إن "زيلينسكي أصبح أكثر ثقة وحدد أولوياته العسكرية، حيث لم تتطابق أولوياته مع أولويات زالوجني وسرعان ما اشتد الانقسام".وأشار شوستر أيضًا إلى أنه في عام 2022، كان بعض المسؤولين الأوكرانيين يعتبرون القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية خصمًا سياسيًا محتملاً لزيلينسكي، ووصف زالوجني نفسه، علاقته به بأنها "شراكة غير مريحة".ونقل الصحفي عن الجنرال الأوكراني، قوله عن الرئيس: "إنه لا يحتاج إلى فهم الشؤون العسكرية وكذلك الطب أو بناء الجسور".وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، نشر سايمون شوستر في مجلة "تايم"، مقالاً يتضمن تعليقات من فلاديمير زيلينسكي وممثلين عن فريقه، قال فيه إن اقتناع السياسي الأوكراني بالنصر المفترض، حتى على الرغم من النكسات في العمليات العسكرية، كان يعيق محاولات فريقه للتوصل إلى استراتيجية وأفكار جديدة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20240104/صدمة-في-أوكرانيا-بسبب-قرار-زيلينسكي-غير-المتوقع-1084701915.html

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