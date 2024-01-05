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https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الروسي-يفتتح-أبوابه-قريبا-في-السعودية-والإمارات-1084716802.html
"البيت الروسي" يفتتح أبوابه قريبا في السعودية والإمارات
"البيت الروسي" يفتتح أبوابه قريبا في السعودية والإمارات
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لرابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي، اليوم الجمعة، عزمها افتتاح فروع من "البيت الروسي" في الإمارات... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T06:09+0000
2024-01-05T06:12+0000
روسيا
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وصرح نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الوكالة تعمل على افتتاح مراكز "البيت الروسي" (وكالة التعاون الخارجي الروسية) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتصالات مع الإمارات والسعودية خلال زيارة بوتين أظهرت آفاقا واسعة للتفاعل، وهناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الطاقة-السعودي-يجب-على-السعودية-وروسيا-زيادة-حجم-التبادل-التجاري---1081925966.html
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روسيا

"البيت الروسي" يفتتح أبوابه قريبا في السعودية والإمارات

06:09 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 06:12 GMT 05.01.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراسم الترحيب الرسمي في قصر الوطن في أبو ظبي.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مراسم الترحيب الرسمي في قصر الوطن في أبو ظبي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لرابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي، اليوم الجمعة، عزمها افتتاح فروع من "البيت الروسي" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وصرح نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الوكالة تعمل على افتتاح مراكز "البيت الروسي" (وكالة التعاون الخارجي الروسية) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتصالات مع الإمارات والسعودية خلال زيارة بوتين أظهرت آفاقا واسعة للتفاعل، وهناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.
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