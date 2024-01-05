https://sputnikarabic.ae/20240105/البيت-الروسي-يفتتح-أبوابه-قريبا-في-السعودية-والإمارات-1084716802.html
"البيت الروسي" يفتتح أبوابه قريبا في السعودية والإمارات
"البيت الروسي" يفتتح أبوابه قريبا في السعودية والإمارات
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لرابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي، اليوم الجمعة، عزمها افتتاح فروع من "البيت الروسي" في الإمارات... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T06:09+0000
2024-01-05T06:09+0000
2024-01-05T06:12+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083805813_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_52e79f5d7e44c9d5e2588e08406d4354.jpg
وصرح نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الوكالة تعمل على افتتاح مراكز "البيت الروسي" (وكالة التعاون الخارجي الروسية) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتصالات مع الإمارات والسعودية خلال زيارة بوتين أظهرت آفاقا واسعة للتفاعل، وهناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.
https://sputnikarabic.ae/20231012/وزير-الطاقة-السعودي-يجب-على-السعودية-وروسيا-زيادة-حجم-التبادل-التجاري---1081925966.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083805813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_beea99c5dd43b5cf090cab0ed533fe95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"البيت الروسي" يفتتح أبوابه قريبا في السعودية والإمارات
06:09 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 06:12 GMT 05.01.2024)
أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لرابطة الدول المستقلة والمغتربين والتعاون الإنساني الدولي، اليوم الجمعة، عزمها افتتاح فروع من "البيت الروسي" في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وصرح نائب رئيس الوكالة، بافيل شيفتسوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الوكالة تعمل على افتتاح مراكز "البيت الروسي" (وكالة التعاون الخارجي الروسية) في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
12 أكتوبر 2023, 08:52 GMT
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زيارة إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتصالات مع الإمارات والسعودية خلال زيارة بوتين أظهرت آفاقا واسعة للتفاعل، وهناك إرادة سياسية لدى جميع الأطراف لمواصلة تطوير العلاقات.