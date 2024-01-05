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https://sputnikarabic.ae/20240105/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-عدد-من-الأهداف-التابعة-لـحزب-الله-في-الجنوب-اللبناني-1084726429.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في الجنوب اللبناني
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في الجنوب اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير عدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في الجنوب اللبناني 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T12:35+0000
2024-01-05T12:35+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا عسكريا أكد من خلاله قيامه بهجمات جوية على مواقع مهمة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، خاصة في بلدتي "عيتا الشعب ومجدل زون".وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري أنه دمر بنى تحتية لـ"حزب الله" ومواقع عسكرية كان ينشط فيها عناصر الحزب في الجنوب اللبناني.وفي السياق ذاته، أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب اعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء في نص الشكوى، أن هذا الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأن هذا الاعتداء شكّل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت.كما دعا لبنان إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها".وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير عدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في الجنوب اللبناني

12:35 GMT 05.01.2024
© AP Photo / Fadi Amunدخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Fadi Amun
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير عدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في الجنوب اللبناني
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا عسكريا أكد من خلاله قيامه بهجمات جوية على مواقع مهمة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني، خاصة في بلدتي "عيتا الشعب ومجدل زون".
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه العسكري أنه دمر بنى تحتية لـ"حزب الله" ومواقع عسكرية كان ينشط فيها عناصر الحزب في الجنوب اللبناني.
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09:42 GMT
وفي السياق ذاته، أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب اعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء في نص الشكوى، أن هذا الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأن هذا الاعتداء شكّل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت.
كما دعا لبنان إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها".
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
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08:40 GMT
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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