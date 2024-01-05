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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-صاروخ-نبتون-أوكرانيا-في-البحر-الأسود-1084724440.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخاً أوكرانياً مضاداً للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T11:41+0000
2024-01-05T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 5 يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي الروسية".وتابع البيان: "قد تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من كشف الصاروخ وتدميره فوق القسم الشمالي الغربي لحوض البحر الأسود".وأشارت الوزارة إلى أن "الجيش الروسي دمر خلال الأسبوع 8 صواريخ كروز من طراز "ستروم شادو" و14 صاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو" وثلاثة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلها لإطلاقها على أهداف أرضية، و107 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أولخا" و "فامبير". وثلاثة صواريخ من طراز "هارم" و253 طائرة دون طيار".ويزن صاروخ "إر-360" التابع لمجمع "نبتون"، 870 كيلوغراما ويمكنه حمل رأس حربي يزن 150 كيلوغراما. ويصل مدى إطلاقها إلى 280 كيلومترا، وسرعتها نحو 900 كيلومتر في الساعة، وارتفاع طيرانها فوق قمة الموج من ثلاثة إلى عشرة أمتار. يوفر المجمع إطلاقًا متزامنًا لما يصل إلى 24 صاروخًا.وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام ضرب الأراضي الروسية بصواريخ "نبتون"، وتعترض الدفاعات الجوية الروسية باستمرار القذائف التي يطلقها الأوكرانيون وتدمرها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/41--ضربة-روسية-تستهدف-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-في-أسبوع--1084723639.html
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روسيا, العالم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر صاروخا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود

11:41 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 11:45 GMT 05.01.2024)
© AFP 2023 / JORDON R. BEESLEY صاروخ الدفاع الجوي من طراز سي سبارو
 صاروخ الدفاع الجوي من طراز سي سبارو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / JORDON R. BEESLEY
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت صاروخاً أوكرانياً مضاداً للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 5 يناير/ كانون الثاني، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي الروسية".
وتابع البيان: "قد تمكنت وسائل الدفاع الجوي المناوبة من كشف الصاروخ وتدميره فوق القسم الشمالي الغربي لحوض البحر الأسود".
وأشارت الوزارة إلى أن "الجيش الروسي دمر خلال الأسبوع 8 صواريخ كروز من طراز "ستروم شادو" و14 صاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا-أو" وثلاثة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-200" تم تحويلها لإطلاقها على أهداف أرضية، و107 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أولخا" و "فامبير". وثلاثة صواريخ من طراز "هارم" و253 طائرة دون طيار".
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ويزن صاروخ "إر-360" التابع لمجمع "نبتون"، 870 كيلوغراما ويمكنه حمل رأس حربي يزن 150 كيلوغراما. ويصل مدى إطلاقها إلى 280 كيلومترا، وسرعتها نحو 900 كيلومتر في الساعة، وارتفاع طيرانها فوق قمة الموج من ثلاثة إلى عشرة أمتار. يوفر المجمع إطلاقًا متزامنًا لما يصل إلى 24 صاروخًا.
وتحاول القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام ضرب الأراضي الروسية بصواريخ "نبتون"، وتعترض الدفاعات الجوية الروسية باستمرار القذائف التي يطلقها الأوكرانيون وتدمرها.
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