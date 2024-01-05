https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-فقد-1000-جندي-في-دونيتسك-خلال-أسبوع-1084725215.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر كييف، خلال أسبوع، على محور دونيتسك، بلغت أكثر من 1990 عسكرياً و17 عربة مصفحة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T11:59+0000
2024-01-05T11:59+0000
2024-01-05T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد الطيران ونيران المدفعية، 9 هجمات للعدو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/جندي-روسي-يهاجم-معقلا-أوكرانيا-بمفرده-فيديو-1084723729.html
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روسيا
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع
11:59 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 05.01.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر كييف، خلال أسبوع، على محور دونيتسك، بلغت أكثر من 1990 عسكرياً و17 عربة مصفحة.
وجاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد الطيران ونيران المدفعية، 9 هجمات للعدو".
وبلغت الخسائر الأوكرانية، بحسب الوزارة، خلال أسبوع، أكثر من 1990 عسكرياً، بين قتيل وجريح، وأربع دبابات، و17 عربة عسكرية مصفحة، بما فيها عربتا "برادلي"، و64 سيارة و26 مدفعا ميدانيا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، التي حددت موسكو منذ إطلاقها،
في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.