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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-فقد-1000-جندي-في-دونيتسك-خلال-أسبوع-1084725215.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع
الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر كييف، خلال أسبوع، على محور دونيتسك، بلغت أكثر من 1990 عسكرياً و17 عربة مصفحة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T11:59+0000
2024-01-05T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد الطيران ونيران المدفعية، 9 هجمات للعدو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/جندي-روسي-يهاجم-معقلا-أوكرانيا-بمفرده-فيديو-1084723729.html
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روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع

11:59 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 12:01 GMT 05.01.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر كييف، خلال أسبوع، على محور دونيتسك، بلغت أكثر من 1990 عسكرياً و17 عربة مصفحة.
وجاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد الطيران ونيران المدفعية، 9 هجمات للعدو".
وبلغت الخسائر الأوكرانية، بحسب الوزارة، خلال أسبوع، أكثر من 1990 عسكرياً، بين قتيل وجريح، وأربع دبابات، و17 عربة عسكرية مصفحة، بما فيها عربتا "برادلي"، و64 سيارة و26 مدفعا ميدانيا.
سيطرة القوات الروسية على نقطة عسكرية أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
جندي روسي يهاجم معقلا أوكرانيا بمفرده... فيديو
11:34 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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