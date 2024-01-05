https://sputnikarabic.ae/20240105/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-فقد-1000-جندي-في-دونيتسك-خلال-أسبوع-1084725215.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع

الدفاع الروسية: نظام كييف يفقد 1000 جندي في دونيتسك خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن خسائر كييف، خلال أسبوع، على محور دونيتسك، بلغت أكثر من 1990 عسكرياً و17 عربة مصفحة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T11:59+0000

2024-01-05T11:59+0000

2024-01-05T12:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، صدت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بإسناد الطيران ونيران المدفعية، 9 هجمات للعدو".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240105/جندي-روسي-يهاجم-معقلا-أوكرانيا-بمفرده-فيديو-1084723729.html

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