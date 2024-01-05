https://sputnikarabic.ae/20240105/السلطات-التركية-تنفي-مزاعم-تناقلتها-وسائل-إعلام-بشأن-زيادة-صادراتها-لإسرائيل-1084715276.html
السلطات التركية تنفي مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة صادراتها لإسرائيل
السلطات التركية تنفي مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة صادراتها لإسرائيل
نفت وزارة التجارة التركية مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة الصادرات التركية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T00:04+0000
2024-01-05T00:04+0000
2024-01-05T00:04+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار تركيا اليوم
غزة
قطاع غزة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102525/64/1025256446_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_78dc447206206cd60ea9e7dcc371c963.jpg
إسطنبول - سبوتنيك. وأكدت وزارة التجارة في بيان لها أن "ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن زيادة الصادرات إلى إسرائيل، لا يعكس الحقيقة"، لافتة إلى أن "التجارة مع إسرائيل ليست متوجهة إلى المنطقة اليهودية في البلاد".وأوضحت أيضا "التجارة متوجهة إلى 2.2 مليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، والضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وغزة"، مشيرة إلى أن "8 ملايين عربي فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية، ويعيش في إسرائيل 7.2 ملايين يهودي".وأوضح البيان أن جميع البضائع المتجهة إلى المنطقة الفلسطينية يجب أن تمر عبر الجمارك والموانئ الإسرائيلية تحت اسم إسرائيل.وذكر البيان أنه "بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي تجارة تركيا مع إسرائيل مليارين و320 مليون دولار، فيما انخفض الرقم 45% في الفترة نفسها من 2023، وسجل مليارا و280 مليون دولار".
https://sputnikarabic.ae/20231124/بدء-حملة-ضخمة-لمقاطعة-المنتجات-الإسرائيلية-في-تركيا-1083432111.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102525/64/1025256446_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_eb07954b564002982abd5839bb5da789.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العالم
السلطات التركية تنفي مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة صادراتها لإسرائيل
نفت وزارة التجارة التركية مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة الصادرات التركية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة.
إسطنبول - سبوتنيك
. وأكدت وزارة التجارة في بيان لها أن "ما تروج له بعض وسائل الإعلام عن زيادة الصادرات إلى إسرائيل، لا يعكس الحقيقة"، لافتة إلى أن "التجارة مع إسرائيل ليست متوجهة إلى المنطقة اليهودية في البلاد".
24 نوفمبر 2023, 07:49 GMT
وأوضحت أيضا "التجارة متوجهة إلى 2.2 مليون فلسطيني من مواطني إسرائيل، والضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وغزة"، مشيرة إلى أن "8 ملايين عربي فلسطيني يعيشون في الأراضي الفلسطينية، ويعيش في إسرائيل 7.2 ملايين يهودي".
وأوضح البيان أن جميع البضائع المتجهة إلى المنطقة الفلسطينية يجب أن تمر عبر الجمارك والموانئ الإسرائيلية تحت اسم إسرائيل.
وذكر البيان أنه "بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي تجارة تركيا مع إسرائيل
مليارين و320 مليون دولار، فيما انخفض الرقم 45% في الفترة نفسها من 2023، وسجل مليارا و280 مليون دولار".