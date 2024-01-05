https://sputnikarabic.ae/20240105/القوات-الروسية-توجه-ضربة-موجعة-للجيش-الأوكراني-على-الضفة-اليمنى-من-نهر-دنيبر-1084728868.html

القوات الروسية توجه ضربة "موجعة" للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى من نهر دنيبر

القوات الروسية توجه ضربة "موجعة" للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى من نهر دنيبر

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لضربات القوات الروسية للضفة اليمنى من نهر دنيبر، تم القضاء، خلال أسبوع، على نحو 225 عسكريًا للقوات... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T13:29+0000

2024-01-05T13:29+0000

2024-01-05T13:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه خيرسون، حققت وحدات تجمع "دنيبر" بالتعاون مع المدفعية إصابات مباشرة في أفراد ومعدات العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في منطقة تيغينكا، إيفانوفكا، سادوفوي وتوكاريفكا، في مقاطعة خيرسون".وأضاف البيان: "ودمرت القوات الروسية دبابة واحدة وعربتين عسكريتين مدرعتين، و28 سيارة، و14 قاربًا، ومنصة إطلاق صواريخ الدفاع الجوي "بوك-إم 1"، و11 مدفع ميدان ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-ألماني-على-نظام-كييف-أن-يقتنع-بخسارة-الأرض-1084725344.html

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