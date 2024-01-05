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نصر الله: أمريكا وحلفاؤها على موعد مع خسارة استراتيجية أمام روسيا في أوكرانيا
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/القوات-الروسية-توجه-ضربة-موجعة-للجيش-الأوكراني-على-الضفة-اليمنى-من-نهر-دنيبر-1084728868.html
القوات الروسية توجه ضربة "موجعة" للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى من نهر دنيبر
القوات الروسية توجه ضربة "موجعة" للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى من نهر دنيبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لضربات القوات الروسية للضفة اليمنى من نهر دنيبر، تم القضاء، خلال أسبوع، على نحو 225 عسكريًا للقوات... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T13:29+0000
2024-01-05T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه خيرسون، حققت وحدات تجمع "دنيبر" بالتعاون مع المدفعية إصابات مباشرة في أفراد ومعدات العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في منطقة تيغينكا، إيفانوفكا، سادوفوي وتوكاريفكا، في مقاطعة خيرسون".وأضاف البيان: "ودمرت القوات الروسية دبابة واحدة وعربتين عسكريتين مدرعتين، و28 سيارة، و14 قاربًا، ومنصة إطلاق صواريخ الدفاع الجوي "بوك-إم 1"، و11 مدفع ميدان ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/إعلام-ألماني-على-نظام-كييف-أن-يقتنع-بخسارة-الأرض-1084725344.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية توجه ضربة "موجعة" للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى من نهر دنيبر

13:29 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لضربات القوات الروسية للضفة اليمنى من نهر دنيبر، تم القضاء، خلال أسبوع، على نحو 225 عسكريًا للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في اتجاه خيرسون، حققت وحدات تجمع "دنيبر" بالتعاون مع المدفعية إصابات مباشرة في أفراد ومعدات العدو على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في منطقة تيغينكا، إيفانوفكا، سادوفوي وتوكاريفكا، في مقاطعة خيرسون".

ووفقا للبيان، فإنه "نتيجة لضربات ونشاط القوات الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل لـ225 عسكريًا بين قتيل وجريح".

وأضاف البيان: "ودمرت القوات الروسية دبابة واحدة وعربتين عسكريتين مدرعتين، و28 سيارة، و14 قاربًا، ومنصة إطلاق صواريخ الدفاع الجوي "بوك-إم 1"، و11 مدفع ميدان ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".

وأشار البيان إلى أن كييف خسرت، خلال أسبوع، على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان، نحو 1200 عسكري.

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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي حددت موسكو منذ إطلاقها، في 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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