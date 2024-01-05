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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/المظليون-الروس-يوجهون-ضربات-استهدفت-القوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084720704.html
المظليون الروس يوجهون ضربات استهدفت القوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
المظليون الروس يوجهون ضربات استهدفت القوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام المظليين الروس باستهداف القوات أوكرانية بضربات دقيقة بواسطة منظومتي الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" و"كورنيت" على... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T08:50+0000
2024-01-05T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن "الطاقم اكتشف تجمعا للمشاة الأوكرانيين في شمال غرب أرتيوموفسك، وتم تدميره من قبل أطقم أنظمة "فاغوت" و"كورنيت" المضادة للدبابات".وأشارت الوزارة إلى أن أطقم المظليين المضادة للدبابات تعمل بشكل نشط على تدمير القوى البشرية ومعدات العدو في هذا القطاع من الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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المظليون الروس يوجهون ضربات استهدفت القوات الأوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو

08:50 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر قيام المظليين الروس باستهداف القوات أوكرانية بضربات دقيقة بواسطة منظومتي الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" و"كورنيت" على محور أرتيوموفسك.
وقالت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن "الطاقم اكتشف تجمعا للمشاة الأوكرانيين في شمال غرب أرتيوموفسك، وتم تدميره من قبل أطقم أنظمة "فاغوت" و"كورنيت" المضادة للدبابات".

وبحسب وزارة الدفاع، فإن الطاقم التابع للمظليين دمر مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك.

وأشارت الوزارة إلى أن أطقم المظليين المضادة للدبابات تعمل بشكل نشط على تدمير القوى البشرية ومعدات العدو في هذا القطاع من الجبهة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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