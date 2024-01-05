https://sputnikarabic.ae/20240105/بيع-قناع-العجوز-في-أوكرانيا-للتهرب-من-التجنيد-الإجباري-صور-وفيديو-1084732639.html
بيع "قناع العجوز" في أوكرانيا للتهرب من التجنيد الإجباري... صور وفيديو
بيع "قناع العجوز" في أوكرانيا للتهرب من التجنيد الإجباري... صور وفيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات توثق عمليات بيع أقنعة "الرجل العجوز" التي تعطي مرتديها مظهر الرجل المسن، والتي من المفترض أن تساعد الشبان الأوكرانيين على... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T15:55+0000
2024-01-05T15:55+0000
2024-01-05T15:55+0000
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وقالت صحيفة "سترانا": "إنهم يبيعون "قناع الرجل العجوز" على الإنترنت، والذي من المفترض أن يحميك من الاستدعاء. ويكلف 13.600 هريفنيا (حوالي 350 دولارا أمريكيا). لكن هناك أيضًا خيارات بسعر أقل في الأسواق مقابل 800 هريفنيا". (50 دولارا)".في الأسبوع الماضي، ظهرت نقاط التفتيش في كييف ومقاطعة كييف، وفقًا للسلطات، كانت ضرورية لتدريب قوات الأمن الذي تم في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر.ومع ذلك، في 31 ديسمبر، أعلن قائد مقاطعة كييف، المقدم رسلان أولينيك، أنهم سيقدمون للمتهربين من الخدمة العسكرية أوامر استدعاء إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري عند نقاط التفتيش.وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
بيع "قناع العجوز" في أوكرانيا للتهرب من التجنيد الإجباري... صور وفيديو
تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات توثق عمليات بيع أقنعة "الرجل العجوز" التي تعطي مرتديها مظهر الرجل المسن، والتي من المفترض أن تساعد الشبان الأوكرانيين على مغادرة المدن واجتياز نقاط التفتيش، هربا من قانون التعبئة العامة في أوكرانيا.
وقالت صحيفة "سترانا": "إنهم يبيعون "قناع الرجل العجوز" على الإنترنت، والذي من المفترض أن يحميك من الاستدعاء. ويكلف 13.600 هريفنيا (حوالي 350 دولارا أمريكيا). لكن هناك أيضًا خيارات بسعر أقل في الأسواق مقابل 800 هريفنيا". (50 دولارا)".
في الأسبوع الماضي، ظهرت نقاط التفتيش في كييف ومقاطعة كييف، وفقًا للسلطات، كانت ضرورية لتدريب قوات الأمن الذي تم في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر.
ومع ذلك، في 31 ديسمبر، أعلن قائد مقاطعة كييف، المقدم رسلان أولينيك، أنهم سيقدمون للمتهربين من الخدمة العسكرية أوامر استدعاء إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري عند نقاط التفتيش.
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.