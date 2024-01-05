https://sputnikarabic.ae/20240105/تحطم-قاذفة-استراتيجية-فوق-ولاية-أمريكية-ونجاة-طاقمها-1084722227.html
تحطم قاذفة استراتيجية فوق ولاية أمريكية ونجاة طاقمها
تحطم قاذفة استراتيجية فوق ولاية أمريكية ونجاة طاقمها
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بتحطم قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-1B" لانسر في ولاية داكوتا الجنوبية. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T09:39+0000
2024-01-05T09:39+0000
2024-01-05T09:39+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" نقلا عن قيادة القوات الجوية، أن أربعة من أفراد الطاقم استطاعوا النجاة قبل انفجارها، وذلك خلال مهمة تدريبية في أجواء الولاية".وبحسب بيان القيادة الجوية الأمريكية، تحطمت القاذفة الاستراتيجية أثناء محاولتها الهبوط في المطار.وفتحت لجنة عسكرية خاصة تحقيقا في أسباب الحادث.و"B-1B" لانسر هي قاذفة قنابل استراتيجية فرط صوتية مع أجنحة ملتوية تم تطويرها في السبعينيات القرن الماضي من قبل شركة "روكويل إنترناشيونال" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231110/القوات-الجوية-الأمريكية-تبدأ-اختبارات-الطيران-لأحدث-قاذفة-لديها-بي-21-رايدر-فيديو-1083025661.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تحطم قاذفة استراتيجية فوق ولاية أمريكية ونجاة طاقمها
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، بتحطم قاذفة استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "B-1B" لانسر في ولاية داكوتا الجنوبية.
وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" نقلا عن قيادة القوات الجوية، أن أربعة من أفراد الطاقم استطاعوا النجاة قبل انفجارها، وذلك خلال مهمة تدريبية في أجواء الولاية".
10 نوفمبر 2023, 18:25 GMT
وبحسب بيان القيادة الجوية الأمريكية، تحطمت القاذفة الاستراتيجية أثناء محاولتها الهبوط في المطار.
وفتحت لجنة عسكرية خاصة تحقيقا في أسباب الحادث.
و"B-1B" لانسر هي قاذفة قنابل استراتيجية فرط صوتية مع أجنحة ملتوية تم تطويرها في السبعينيات القرن الماضي من قبل شركة "روكويل إنترناشيونال" الأمريكية.