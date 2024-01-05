https://sputnikarabic.ae/20240105/تراجع-تحويلات-المصريين-في-الخارج-خلال-الربع-الأول-من-العام-المالي-الحالي-بنسبة-299-1084726787.html

تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 29.9%

تراجع تحويلات المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 29.9%

كشف أداء ميزان المدفوعات في مصر تراجعا في تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023-2024 بنسبة 29.9%. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T12:43+0000

2024-01-05T12:43+0000

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وأفاد الموقع الإلكتروني "مصراوي"، اليوم الجمعة، بأن هناك تراجعا واضحا في تحويلات المصريين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 29.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.ويشار إلى أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو/ تموز وينتهي آخر يونيو/ حزيران من العام التالي.ونشر البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، بيانا بشأن ميزان المدفوعات أوضح من خلاله انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ 6.4 مليار دولار من الفترة نفسها للعام الماضي.وأكد بيان المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بدأت في تسجيل هذا التراجع خلال العام 2022، وذلك على خلفية بدء زيادة تعاملات السوق السوداء لتجارة العملة واتساع فجوة سعر الدولار بين البنوك والسوق غير الرسمية.ويشار إلى أن انضمام مصر رسميا لتكتل "بريكس"، خلال يناير/ كانون الثاني الجاري 2024، قد يمكنها من معالجة الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار، والمتوقعة حتى عام 2026، من خلال العملة الموحدة التي يسعى الأعضاء لاعتمادها.وقد ارتفعت استثمارات دول "بريكس" في مصر، من 610.9 مليون دولار في العام المالي 2020 / 2021، إلى 891.2 مليون دولار في 2021 / 2022، بنسبة زيادة 45.9 في المئة، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.ويتوازى ذلك مع زيادة قيمة التجارة بين مصر ومجموعة "بريكس" بنسبة 10.5 في المئة، في الفترة من 2021 إلى 2022، لتصل إلى 31.2 مليار دولار في 2022، من 28.3 مليار دولار في 2021.وسجلت زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى دول "بريكس" بنحو 4.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021.

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