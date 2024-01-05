تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تكشف خطتها عن مستقبل غزة.. فيديو وصور

مسؤولون: السلطات الأمريكية تستعد لسيناريو حرب إقليمية طويلة الأمد في الشرق الأوسط

يعكف مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وضع خطط للرد على ما يشعرون بقلق متزايد من أنه قد يتوسع من حرب في غزة إلى صراع إقليمي أوسع وطويل الأمد.

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر، بما في ذلك مسؤول كبير في الإدارة، فإن السلطات تجري محادثات داخلية بشأن السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الأمريكي بصدد صياغة خطط للرد على الحوثيين المدعومين من إيران الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضحت أن خطط الرد تشمل ضرب أهداف الحوثيين في اليمن، وفقًا لأحد المسؤولين، وهو خيار سبق أن قدمه الجيش.

في الوقت نفسه، يتوصل مسؤولو المخابرات إلى طرق لتوقع ودرء الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وفقًا لأحد المسؤولين، كما أنهم يعملون على تحديد المكان الذي قد يوجه فيه الحوثيون ضرباتهم التالية.

وكانت الولايات المتحدة، قد حثت منذ أشهر، خلف الكواليس، طهران على إقناع الوكلاء بتقليص هجماتهم، لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يروا أي علامة على أن الجماعات بدأت في تقليل استهدافها ويشعرون بالقلق من أن العنف لن يتصاعد إلا في الأيام المقبلة.

وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة ‏إنه تصعيد قد يؤدي إلى تورط الرئيس جو بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024 ودفع حملته للتركيز على القضايا المحلية.

وقال مسؤولون إن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا يتزايد في أعقاب سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام القليلة الماضية وهو السيناريو الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه لعدة أشهر(..).