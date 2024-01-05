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تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تكشف خطتها عن مستقبل غزة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تكشف خطتها عن مستقبل غزة.. فيديو وصور
قدم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خطته لـ"اليوم التالي" لحرب غزة إلى الحكومة ومجلس الحرب المصغر. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T07:11+0000
2024-01-05T07:14+0000
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غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى, العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى, العالم العربي, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
الهدنة في قطاع غزة - فلسطينيون ينزحون من الشمال ويسيرون على طول طريق صلاح الدين في منطقة الزيتون على المشارف الجنوبية لمدينة غزة في 28 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تكشف خطتها عن مستقبل غزة.. فيديو وصور

07:11 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 07:14 GMT 05.01.2024)
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يتبع
قدم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خطته لـ"اليوم التالي" لحرب غزة إلى الحكومة ومجلس الحرب المصغر.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الخطة تتضمن تشكيل قوة عمل متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وتضم "دولاً أوروبية وعربية"، بهدف تولى إعادة إعمار القطاع وتأهيله اقتصاديا.
أما فيما يتعلق بسير الحرب، أوضح غالانت الانتقال إلى نهج جديد في شمال القطاع، يشمل "هجمات وتدمير أنفاق وأنشطة جوية وبرية وعمليات خاصة.

ووفق المقترح الإسرائيلي، فإن حركة "حماس" لن تسيطر على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وستحتفظ إسرائيل بالحرية في العمليات العسكرية داخل القطاع.

إلا أنه لن يكون هناك أي تواجد مدني إسرائيلي في قطاع غزة وستكون الهيئات الفلسطينية هي المسؤولة "طالما لم تكن هناك أي أعمال عدائية ضد إسرائيل".
ومن المتوقع أن تلقى الخطة الإسرائيلية رفضاً فلسطينياً وعربياً، وحتى الآن لا توجد مؤشرات على موافقة أي دول عربية على التجاوب مع السيناريوهات الإسرائيلية لما بعد الحرب.
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إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة مع قـوات الجيش الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
03:57 GMT 05.01.2024
مسؤولون: السلطات الأمريكية تستعد لسيناريو حرب إقليمية طويلة الأمد في الشرق الأوسط
يعكف مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وضع خطط للرد على ما يشعرون بقلق متزايد من أنه قد يتوسع من حرب في غزة إلى صراع إقليمي أوسع وطويل الأمد.
وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر، بما في ذلك مسؤول كبير في الإدارة، فإن السلطات تجري محادثات داخلية بشأن السيناريوهات التي يمكن أن تجر الولايات المتحدة إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط.
ونقلت الصحيفة عن 3 مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش الأمريكي بصدد صياغة خطط للرد على الحوثيين المدعومين من إيران الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأوضحت أن خطط الرد تشمل ضرب أهداف الحوثيين في اليمن، وفقًا لأحد المسؤولين، وهو خيار سبق أن قدمه الجيش.
في الوقت نفسه، يتوصل مسؤولو المخابرات إلى طرق لتوقع ودرء الهجمات المحتملة على الولايات المتحدة من قبل القوات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وفقًا لأحد المسؤولين، كما أنهم يعملون على تحديد المكان الذي قد يوجه فيه الحوثيون ضرباتهم التالية.
وكانت الولايات المتحدة، قد حثت منذ أشهر، خلف الكواليس، طهران على إقناع الوكلاء بتقليص هجماتهم، لكن المسؤولين يقولون إنهم لم يروا أي علامة على أن الجماعات بدأت في تقليل استهدافها ويشعرون بالقلق من أن العنف لن يتصاعد إلا في الأيام المقبلة.
وفي هذا الصدد، قالت الصحيفة ‏إنه تصعيد قد يؤدي إلى تورط الرئيس جو بايدن بشكل أعمق في الشرق الأوسط مع اشتداد موسم الحملات الانتخابية لعام 2024 ودفع حملته للتركيز على القضايا المحلية.
وقال مسؤولون إن احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا يتزايد في أعقاب سلسلة من المواجهات في العراق ولبنان وإيران خلال الأيام القليلة الماضية وهو السيناريو الذي حاولت الولايات المتحدة تجنبه لعدة أشهر(..).
03:30 GMT 05.01.2024
غالانت يؤكد أن إسرائيل لن تدير الحياة المدنية في قطاع غزة بعد الحرب
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الخميس، إنه "لن يكون لإسرائيل سيطرة مدنية في غزة، حيث سيكون الفلسطينيون مسؤولين هناك بشرط ألا يكونوا معادين" لتل أبيب.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن غالانت قوله : "لن يكون لإسرائيل سيطرة مدنية في غزة، وسيكون الفلسطينيون مسؤولين هناك بشرط ألا يكونوا معادين لإسرائيل(..)".
و في معرض حديثه عن ضمان الأمن في غزة بعد الحرب، أكد الوزير أن إسرائيل لن تسمح لحماس بالسيطرة على القطاع أو تشكيل تهديد للمواطنين الإسرائيليين. وأضاف أن إسرائيل ستحتفظ بالحرية في العمليات، لكن لن يكون هناك وجود مدني إسرائيلي.
02:19 GMT 05.01.2024
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