https://sputnikarabic.ae/20240105/تهديدات-بالقتل-يتلقونها-الأوكرانيون-المتهربون-من-الخدمة-1084734313.html
تهديدات بالقتل يتلقونها الأوكرانيون المتهربون من الخدمة
تهديدات بالقتل يتلقونها الأوكرانيون المتهربون من الخدمة
أفاد أحد المتهربين الأوكرانيين، أندريه، لقناة فرنسية بأنه تلقى العديد من التهديدات بالقتل من وطنه. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T16:39+0000
2024-01-05T16:39+0000
2024-01-05T16:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أندريه للقناة، الذي تمكن من الفرار من أوكرانيا، إن الهروب استغرق 36 ساعة، وكان عليه السباحة عبر نهر دنيستر.وتتحدث القناة عن عمل حرس الحدود الأوكرانيين "للقبض" على الهاربين و"المداهمات" التي تنظمها مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية المحلية: "على الحدود مع رومانيا، يتعقبون الفارين من بلدانهم. واعتقل الحرس الحدودي 3000 أوكراني كانوا يحاولون الفرار من بلادهم".وأضافت: "وبموجب الأحكام العرفية، يُحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مغادرة أوكرانيا دون إذن خاص. لذلك فإن البعض على استعداد لدفع ثمن مغادرتهم غالياً، وسأل أحد أفراد الشرطة الهاربين كم دفعت؟ فيجيب المعتقل: "3500 يورو".وقالت مراسلة قناة "فرانس 2 التلفزيونية: "تعاني أوكرانيا من نقص حاد في عدد الرجال المستعدين للقتال، وعلى هذه الخلفية، يبدو أن المجتمع منقسم إلى معسكرين، أولئك الذين يريدون أن يكونوا قادرين على اختيار الانضمام إلى الجيش أم لا، وأولئك الذين يرون أنه من الضروري الانضمام إلى الجيش وإدخال التجنيد الإجباري الشامل".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.
https://sputnikarabic.ae/20240105/بيع-قناع-العجوز-في-أوكرانيا-للتهرب-من-التجنيد-الإجباري-صور-وفيديو-1084732639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
تهديدات بالقتل يتلقونها الأوكرانيون المتهربون من الخدمة
أفاد أحد المتهربين الأوكرانيين، أندريه، لقناة فرنسية بأنه تلقى العديد من التهديدات بالقتل من وطنه.
وقال أندريه للقناة، الذي تمكن من الفرار من أوكرانيا، إن الهروب استغرق 36 ساعة، وكان عليه السباحة عبر نهر دنيستر.
وبحسب القناة، فإن "الهارب لم يكشف عن مكان وجوده خوفا من العثور عليه"، ويروي أندريه: "إنهم يهددونني بالقتل. ويقولون إذا عدت إلى أوكرانيا، فسوف نجدك ونقتلك، أنت على القائمة"، مشيرًا إلى أنه يود النجاة من الصراع "عن بعد".
وتتحدث القناة عن عمل حرس الحدود الأوكرانيين "للقبض" على الهاربين و"المداهمات" التي تنظمها مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية المحلية: "على الحدود مع رومانيا، يتعقبون الفارين من بلدانهم. واعتقل الحرس الحدودي 3000 أوكراني كانوا يحاولون الفرار من بلادهم".
وأضافت: "وبموجب الأحكام العرفية، يُحظر على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا مغادرة أوكرانيا دون إذن خاص. لذلك فإن البعض على استعداد لدفع ثمن مغادرتهم غالياً، وسأل أحد أفراد الشرطة الهاربين كم دفعت؟ فيجيب المعتقل: "3500 يورو".
وكما تشير القناة، مع افتقار أوكرانيا بشكل متزايد إلى الأفراد على الجبهة، تصبح الضغوط من جانب مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري قاسية على نحو متزايد، حيث يتعرض الرجال في سن الخدمة العسكرية لما يسمى بالغارات "أي عمليات الاختطاف".
وقالت مراسلة قناة "فرانس 2 التلفزيونية: "تعاني أوكرانيا من نقص حاد في عدد الرجال المستعدين للقتال، وعلى هذه الخلفية، يبدو أن المجتمع منقسم إلى معسكرين، أولئك الذين يريدون أن يكونوا قادرين على اختيار الانضمام إلى الجيش أم لا، وأولئك الذين يرون أنه من الضروري الانضمام إلى الجيش وإدخال التجنيد الإجباري الشامل".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.