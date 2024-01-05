https://sputnikarabic.ae/20240105/جندي-روسي-يهاجم-معقلا-أوكرانيا-بمفرده-فيديو-1084723729.html
جندي روسي يهاجم معقلا أوكرانيا بمفرده... فيديو
جندي روسي يهاجم معقلا أوكرانيا بمفرده... فيديو
هاجم مقاتل روسي بمفرده موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سفاتوفو في لوغانسك، ونجح بالقضاء على العسكريين فيها، مما أدى إلى تحييد الجنود... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T11:34+0000
2024-01-05T11:34+0000
2024-01-05T11:47+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت اللقطات من الطائرة المسيّرة الجندي الروسي يتقدم من خنادق الجيش الأوكراني مسلحا ببندقية آلية ويهاجم خندقا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب "ورسكايا غازيتا".وسقطت القنبلة التي ألقاها الجندي الروسي في الخندق وتدحرجت مباشرة إلى المكان الذي كان يختبئ فيه الجنود الأوكرانيون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/41--ضربة-روسية-تستهدف-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-في-أسبوع--1084723639.html
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روسيا, رصد عسكري
جندي روسي يهاجم معقلا أوكرانيا بمفرده... فيديو
11:34 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 11:47 GMT 05.01.2024)
هاجم مقاتل روسي بمفرده موقعًا محصنًا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سفاتوفو في لوغانسك، ونجح بالقضاء على العسكريين فيها، مما أدى إلى تحييد الجنود الأوكرانيين الموجودين في المكان.
وأظهرت اللقطات من الطائرة المسيّرة الجندي الروسي يتقدم من خنادق الجيش الأوكراني مسلحا ببندقية آلية ويهاجم خندقا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب "ورسكايا غازيتا".
وقام العسكري الروسي بإلقاء بندقيته الرشاشة واستعد لرمي قنبلة يدوية منتظرا اللحظة الحاسمة خلال ظهور أحد العناصر الأوكرانية من الخندق، لكن تم كشفه، فقام جندي أوكراني داخل الخندق بالزحف وألقى قنبلة يدوية انفجرت على بعد 10 أمتار، فانتظر الجندي الروسي حتى تتناثر الشظايا، ثم ألقى قنبلته.
وسقطت القنبلة التي ألقاها الجندي الروسي في الخندق وتدحرجت مباشرة إلى المكان الذي كان يختبئ فيه الجنود الأوكرانيون.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.