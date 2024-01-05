https://sputnikarabic.ae/20240105/حزب-الله-يستهدف-7-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084715440.html

حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله "اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده، أمس الخميس، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T01:33+0000

2024-01-05T01:33+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الجمعة، أن "‏مجاهدو المقاومة الإسلامية(حزب الله) قصفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة، وتجمعاً آخر في موقع المطلة، بالإضافة لتموضعٍ ‏مستحدثٍ للجنود في محيط موقع المرج، ‏ كما استهدفت قوة ‏القناصة في حزب الله التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام الإسرائيلي وإصابته بدقة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل".‏ ‏ولفت إلى أنه "استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان نقطة ‏الجرداح الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة، وتموضعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة، بالإضافة إلى تجمع للجنود في محيط ثكنة شوميرا".وأفادت مصادر ميدانية في جنوب لبنان لـ "سبوتنيك"، أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية والقنابل المضيئة تلة العويضة، وقصفت دبابة ميركافا بشكل مباشر بلدة كفركلا جنوب لبنان، كما استخدم الجيش الإسرائيلي نوعاً لم يستخدمه من قبل من القذائف الدخانية في بلدتي الخيام وكفركلا ما أدى إلى إغراق أحياء كاملة بالدخان الأبيض، كما استهدف محيط حديقة إيران في بلدة مارون الراس بصاروخ من طائرة مسيرة، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة بنت جبيل محلة عقبة صلحا، وقصف بالمدفعية الثقيلة أطراف بلدة حولا في وادي السلوقي".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة نحو 50 ألف شخص، جلهم من النساء والأطفال، والتي أدت لتدمير أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20240104/إعلام-الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يقصف-منطقة-في-جنوب-لبنان-قرب-موقع-للجيش-اللبناني-1084693318.html

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