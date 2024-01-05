https://sputnikarabic.ae/20240105/خبير-الأنظمة-العربية-وشعوبها-سيدفعون-أكبر-ثمن-إذا-ما-نجحت-خطط-أمريكا-وإسرائيل-1084727887.html
خبير: الأنظمة العربية وشعوبها سيدفعون أكبر ثمن إذا ما نجحت خطط أمريكا وإسرائيل
خبير: الأنظمة العربية وشعوبها سيدفعون أكبر ثمن إذا ما نجحت خطط أمريكا وإسرائيل
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T13:01+0000
2024-01-05T13:01+0000
2024-01-05T13:01+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: الأنظمة العربية وشعوبها ستدفع أكبر ثمن إذا ما نجحت خطط أمريكا وإسرائيل
خبير: الأنظمة العربية وشعوبها ستدفع أكبر ثمن إذا ما نجحت خطط أمريكا وإسرائيل
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91 وتستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها. حول آخر تطورات الحرب على غزة، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني، الأستاذ أليف صباغ:خبير: كييف تركز على استخدام المسيَّرات لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها في المرحلة السابقةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، فوق شبه جزيرة القرم وطائرة أخرى فوق مقاطعة كراسنودار. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيَّرات الهجومية ضد المدنيين و المنشآت المدنية في روسيا. حول آلآخر تطورات الحرب في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني:خبير: قطر تستمد مكانتها من الوجود الأمريكي ومن الوصاية الأمريكية عليهاواشنطن تتوصل إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قاعدة العديد في قطر لمدة 10 سنوات أخرى. عن هذا تحدث لبرنامجنا المتخصص في العلاقات الإقليمية والدولية والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: الأنظمة العربية وشعوبها سيدفعون أكبر ثمن إذا ما نجحت خطط أمريكا وإسرائيل
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91 وتستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها. حول آخر تطورات الحرب على غزة، تحدث لبرنامجنا الخبير بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني، الأستاذ أليف صباغ:
"صحيح أن نتنياهو ذاهب في هذه الحرب حتى النهاية ولكن قد تكون نهايته هو وليس بالذات نهاية حماس. أمريكا تريد أن تدير الحرب الإقليمية بما يتفق مع مصالحها الدولية والاستراتيجية، للحفاظ على هيمنتها الكاملة في الشرق الأوسط، والقطبية الواحدة في النظام الدولي، أمّا الأنظمة العربية فستدفع أكبر ثمن هي وشعوبها إذا ما نجحت أمريكا وإسرائيل في مخططها الإقليمي والدولي".
خبير: كييف تركز على استخدام المسيَّرات لتحقيق أهداف عجزت عن تحقيقها في المرحلة السابقة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، فوق شبه جزيرة القرم وطائرة أخرى فوق مقاطعة كراسنودار. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيَّرات الهجومية ضد المدنيين و المنشآت المدنية في روسيا. حول آلآخر تطورات الحرب في أوكرانيا، تحدث لبرنامجنا الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني:
"أوكرانيا تعيش مرحلة صعبة جدا الآن بعد فشلها في الهجمات المضادة المتتالية، والآن يبدو أن هناك نمطا جديدا من خلال التركيز على استخدام المسيَّرات بكثافة لتحقيق أهداف عجزت كييف عن تحقيقها في المرحلة السابقة وللضغط على موسكو في جانب مرتبط بالبعد المعنوي أكثر منه في البعد العسكري. بالنسبة للغرب الجماعي وقياداته فقد أكدت التقييمات جميعها أن الانتصار على روسيا هو مستحيل ولكن الاستمرار في الحرب لاستنزاف روسيا وإسقاط المنظومة السياسية الروسية من خلال الحصار الاقتصادي، إلا أن النتائج جاءت بشكل مغاير تماما".
خبير: قطر تستمد مكانتها من الوجود الأمريكي ومن الوصاية الأمريكية عليها
واشنطن تتوصل إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قاعدة العديد في قطر لمدة 10 سنوات أخرى. عن هذا تحدث لبرنامجنا المتخصص في العلاقات الإقليمية والدولية والخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد السيد أحمد:
"قطر تعتبر نفسها من إحدى القواعد الأمريكية في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع قطر على هذا الأساس وإن المكانة التي حصلت عليها قطر جاءت من التواجد الأمريكي على أراضيها، وهذا التأثير الكبير لقطر في الأحداث الدولية والإقليمية إنَّما تستمده من الوجود الأمريكي ومن الوصاية الأمريكية عليها".
التفاصيل في الملف الصوتي...