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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/خبير-سياسي-أوكراني-الغرب-منح-كييف-سرا-الضوء-الأخضر-لإنشاء-معسكر-اعتقال-للإبادة-1084719507.html
سياسي أوكراني: الغرب منح كييف سرا الضوء الأخضر لإنشاء "معسكر اعتقال" للإبادة
سياسي أوكراني: الغرب منح كييف سرا الضوء الأخضر لإنشاء "معسكر اعتقال" للإبادة
صرح مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،، الخبير السياسي أوليغ سوسكين، أنه من أجل احتواء روسيا، سمحت النخب الغربية سرا لفلاديمير زيلينسكي بإنشاء... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T07:55+0000
2024-01-05T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين على "يوتيوب": "اتضح أن الأوكرانيين أنفسهم لن يذهبوا للتضحية، ولذلك قررت مجموعة زيلينسكي القبض على الكثير من الرجال الأوكرانيين الذين لم يوافقوا على ذلك، وبدأ الاشتباك. ثم قرروا إنشاء معسكر اعتقال".ووفقا له، فإن الغرب لم يعد يرغب في تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، لكنه لا يزال مهتما باحتواء روسيا، ولهذا فهو يحتاج إلى قوة بشرية على شكل جنود أوكرانيين. ولهذا الغرض تم اتخاذ القرار بتعبئة وإرسال 500 ألف شاب أوكراني إلى حتفهم، لكن الوضع لم يسر وفقًا للخطة.وأشار سوسكين إلى أن وفاة نصف مليون أوكراني آخرين بالنسبة للدول الغربية هو ثمن مقبول للحفاظ على راحتهم و"تقييد" روسيا في أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.
https://sputnikarabic.ae/20240104/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-على-الأوكرانيين-التخلص-من-زيلينسكي-والمطالبة-بالسلام-مع-روسيا-1084687911.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سياسي أوكراني: الغرب منح كييف سرا الضوء الأخضر لإنشاء "معسكر اعتقال" للإبادة

07:55 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 07:56 GMT 05.01.2024)
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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صرح مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما،، الخبير السياسي أوليغ سوسكين، أنه من أجل احتواء روسيا، سمحت النخب الغربية سرا لفلاديمير زيلينسكي بإنشاء "معسكر اعتقال" في أوكرانيا لإبادة نصف مليون أوكراني.
وقال سوسكين على "يوتيوب": "اتضح أن الأوكرانيين أنفسهم لن يذهبوا للتضحية، ولذلك قررت مجموعة زيلينسكي القبض على الكثير من الرجال الأوكرانيين الذين لم يوافقوا على ذلك، وبدأ الاشتباك. ثم قرروا إنشاء معسكر اعتقال".

وأضاف: "تقول له "اللجان الإقليمية" في واشنطن ولندن وبروكسل أنشئ معسكر اعتقال، وسنغطيكم، أرسل جميع الرجال إلى المفرمة، وسنتظاهر باحترام حقوق الإنسان".

ووفقا له، فإن الغرب لم يعد يرغب في تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، لكنه لا يزال مهتما باحتواء روسيا، ولهذا فهو يحتاج إلى قوة بشرية على شكل جنود أوكرانيين. ولهذا الغرض تم اتخاذ القرار بتعبئة وإرسال 500 ألف شاب أوكراني إلى حتفهم، لكن الوضع لم يسر وفقًا للخطة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: على الأوكرانيين التخلص من زيلينسكي والمطالبة بالسلام مع روسيا
أمس, 05:42 GMT
وأشار سوسكين إلى أن وفاة نصف مليون أوكراني آخرين بالنسبة للدول الغربية هو ثمن مقبول للحفاظ على راحتهم و"تقييد" روسيا في أوكرانيا.

وقال: "وهكذا حصل زيلينسكي على الضوء الأخضر حتى يتمكن من تدمير 500 ألف رجل آخرين من أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدمت سلطات كييف مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. ويقترح على وجه الخصوص إلغاء الخدمة العسكرية، وتأجيلها للمعاقين من المجموعة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني خاص، والخضوع للفحص الطبي، والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.
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