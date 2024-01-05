https://sputnikarabic.ae/20240105/خبير-سياسي-نرويجي-يتحدث-عن-طريقة-الرد-الروسي-على-توسع-الناتو-1084725706.html

خبير سياسي نرويجي يتحدث عن طريقة الرد الروسي على توسع "الناتو"

خبير سياسي نرويجي يتحدث عن طريقة الرد الروسي على توسع "الناتو"

أفاد خبير السياسة النرويجي والمتخصص في العلاقات الدولية، غلين ديسن، بأن روسيا ترى أن الحل لمشكلة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يتمثل في تحرير... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T12:17+0000

2024-01-05T12:17+0000

2024-01-05T12:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وفقا لديسن، فإنه حتى قبل بدء الصراع، كان الشرط الرئيسي لروسيا في العلاقات مع الناتو وأوكرانيا هو الوضع المحايد للأخيرة، ولم يكن هناك حديث عن المطالب الإقليمية على الإطلاق.وأشار في مقابلة مع مجلة "ميسل بولسكا" البولندية، إلى أن وعود الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بقبول أوكرانيا في الحلف بعد انتهاء الصراع تجبر الكرملين على الرد على هذا التهديد الوجودي من خلال عمليات الاستحواذ على الأراضي.وفي وقت سابق، نشرت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية توقعات بشأن تطور الوضع في المناطق الساخنة، وذكرت أن روسيا يمكن أن تشن هجومًا في عام 2024، وتسيطر على أوديسا وساحل أوكرانيا على البحر الأسود بأكمله. وكما يشير المنشور، فقد أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشارة حول هذا الأمر مقدمًا، واصفًا أوديسا بأنها مدينة روسية، بحسب القناة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240101/ضابط-أمريكي-روسيا-قادرة-على-تحرير-أوديسا-1084625924.html

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