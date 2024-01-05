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https://sputnikarabic.ae/20240105/دراسة-المساحات-الخضراء-تقلل-العمر-البيولوجي-للإنسان-بمقدار-عامين-ونصف-1084730837.html
دراسة: المساحات الخضراء تقلل العمر البيولوجي للإنسان بمقدار عامين ونصف
دراسة: المساحات الخضراء تقلل العمر البيولوجي للإنسان بمقدار عامين ونصف
توصلت دراسة علمية إلى حل يساعد الإنسان لكي يظهر أصغر سنًا من الناحية البيولوجية بنحو عامين ‏ونصف العام.‏ 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T14:31+0000
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وخلص مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة "Science of the Total Environment"، أن العيش قرب المساحات الخضراء يجعل الأفراد يظهرون بشكل أصغر عمريًا.ومن خلال دراستهم، فحص العلماء بيانات ما يقرب من 8000 أمريكي، اكتشفوا أن الأفراد الذين يعيشون بين المزيد من المتنزهات والحدائق والأشجار وغيرها من المساحات الخضراء يمتلكون تيلوميرات أطول، وهي عبارة عن تسلسلات الحمض النووي المتكررة الموجودة في نهايات الكروموسومات الـ46 للإنسان.وتحمي التيلوميرات الحمض النووي من التلف أثناء انقسام الخلايا، لكنها تقصر مع كل عملية، ومن ثم، يمكن أن يتوافق طولها مع العمر البيولوجي.وافترض الباحثون في دراستهم، أن فوائد المساحات الخضراء تنبع من تخفيف التوتر الجسدي والنفسي، وأن الأشجار توفر الظل أثناء الطقس الحار، وتقلل من تلوث الهواء، وتقلل من الضوضاء، والأكثر من ذلك، أن المساحات الخضراء تعزز النشاط البدني، وتعزز التفاعلات الاجتماعية، وتخفض معدلات الجريمة.وبشكل ملحوظ، وجدت الدراسة أن التأثير الإيجابي للمساحات الخضراء على التيلوميرات ظل ثابتًا عبر الأجناس، والحالات الاقتصادية، وعادات التدخين، ومستويات استهلاك الكحول، بينما تضاءلت الفوائد في المناطق التي ترتفع فيها مستويات تلوث الهواء.
https://sputnikarabic.ae/20231109/دراسة-8-عادات-صحية-تسهم-في-الظهور-أصغر-سنا-بـ6-سنوات-1082982310.html
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علوم, الصحة, منوعات, الأخبار
علوم, الصحة, منوعات, الأخبار

دراسة: المساحات الخضراء تقلل العمر البيولوجي للإنسان بمقدار عامين ونصف

14:31 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 14:32 GMT 05.01.2024)
© Sputnikغابات الـ"تايغا" الروسية
غابات الـتايغا الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
غابات الـ"تايغا" الروسية
© Sputnik
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توصلت دراسة علمية إلى حل يساعد الإنسان لكي يظهر أصغر سنًا من الناحية البيولوجية بنحو عامين ‏ونصف العام.‏
وخلص مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة "Science of the Total Environment"، أن العيش قرب المساحات الخضراء يجعل الأفراد يظهرون بشكل أصغر عمريًا.
ومن خلال دراستهم، فحص العلماء بيانات ما يقرب من 8000 أمريكي، اكتشفوا أن الأفراد الذين يعيشون بين المزيد من المتنزهات والحدائق والأشجار وغيرها من المساحات الخضراء يمتلكون تيلوميرات أطول، وهي عبارة عن تسلسلات الحمض النووي المتكررة الموجودة في نهايات الكروموسومات الـ46 للإنسان.
وتحمي التيلوميرات الحمض النووي من التلف أثناء انقسام الخلايا، لكنها تقصر مع كل عملية، ومن ثم، يمكن أن يتوافق طولها مع العمر البيولوجي.
عجوز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
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وافترض الباحثون في دراستهم، أن فوائد المساحات الخضراء تنبع من تخفيف التوتر الجسدي والنفسي، وأن الأشجار توفر الظل أثناء الطقس الحار، وتقلل من تلوث الهواء، وتقلل من الضوضاء، والأكثر من ذلك، أن المساحات الخضراء تعزز النشاط البدني، وتعزز التفاعلات الاجتماعية، وتخفض معدلات الجريمة.
وبشكل ملحوظ، وجدت الدراسة أن التأثير الإيجابي للمساحات الخضراء على التيلوميرات ظل ثابتًا عبر الأجناس، والحالات الاقتصادية، وعادات التدخين، ومستويات استهلاك الكحول، بينما تضاءلت الفوائد في المناطق التي ترتفع فيها مستويات تلوث الهواء.
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