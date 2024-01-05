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https://sputnikarabic.ae/20240105/سرايا-القدس-تنشر-مشاهد-عملية-تدمير-دبابات-إسرائيلية-شرقي-غزة-فيديو-1084727284.html
"سرايا القدس" تنشر مشاهد عملية استهداف دبابات إسرائيلية شرقي غزة... فيديو
"سرايا القدس" تنشر مشاهد عملية استهداف دبابات إسرائيلية شرقي غزة... فيديو
نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الجمعة، مشاهد عملية استهداف عدد من آليات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T12:53+0000
2024-01-05T12:56+0000
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وتبين المشاهد لحظة رصد عناصر "سرايا القدس" آليات القوات الإسرائيلية في محور التفاح والدرج شرقي مدينة غزة، واستهدافهم بالقذائف وتحقيق إصابات مباشرة.وقالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "تلغرام : "في عملية مشتركة سرايا القدس وكتائب القسام تدمران 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" والـ"الياسين 105" في محور تقدم منطقة معن جنوب شرق خانيونس".وأضافت: "قصفنا صباح اليوم "ناحل عوز" و"عالوميم" برشقة صاروخية".ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, غزة

"سرايا القدس" تنشر مشاهد عملية استهداف دبابات إسرائيلية شرقي غزة... فيديو

12:53 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 12:56 GMT 05.01.2024)
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDعناصر كتائب "سرايا القدس" التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"،غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
عناصر كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي،غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الجمعة، مشاهد عملية استهداف عدد من آليات الجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.
وتبين المشاهد لحظة رصد عناصر "سرايا القدس" آليات القوات الإسرائيلية في محور التفاح والدرج شرقي مدينة غزة، واستهدافهم بالقذائف وتحقيق إصابات مباشرة.
وقالت "سرايا القدس" في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "تلغرام : "في عملية مشتركة سرايا القدس وكتائب القسام تدمران 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" والـ"الياسين 105" في محور تقدم منطقة معن جنوب شرق خانيونس".
وأضافت: "قصفنا صباح اليوم "ناحل عوز" و"عالوميم" برشقة صاروخية".
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في غزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
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