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صحيفة تكشف عن تحذيرات دبلوماسية من اهتزاز أمني واغتيالات مرتقبة في لبنان
صحيفة تكشف عن تحذيرات دبلوماسية من اهتزاز أمني واغتيالات مرتقبة في لبنان
كشفت صحيفة لبنانية أن عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس"، صالح العاروري، وآخرين، يطرح أسئلة حول مصير المرحلة المرتقبة والتخوف من اتساع مغامرات إسرائيل... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T08:36+0000
2024-01-05T08:36+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية، نقلا عن وزير لبناني سابق، أن "اغتيال العاروري أطلق العنان لمرحلة جديدة من المواجهة العسكرية واتساع قواعد الاشتباك، وفي الوقت عينه قد يفتح الباب الواسع للتفاوض على وقف إطلاق النار، وصولاً الى إنهاء الحرب"، معتبرا أن الأيام المقبلة كفيلة بتبلور الصورة أكثر.ولفتت المصادر للصحيفة أن "ما حصل جاء بالتزامن مع عودة مرتقبة للموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، إلى بيروت لتنفيذ القرار 1701 ولطرح ملف الترسيم البرّي، والحد من المعارك وتداعياتها السلبية على لبنان، مع إمكانية أن يجري مفاوضات قد توصل إلى حل ستطول مباحثاته بالتأكيد"، معتبرة أن "كل هذا قد يُسرع أو يباعد أيضا في حل الملف الرئاسي، وقد يبقي لبنان من دون رئيس، لذا يجب انتظار نتيجة جولة الموفد الأمريكي إلى المنطقة ليبنى على الشيء مقتضاه".وسألت المصادر من جهة ثانية عن "دور حكومة تصريف الأعمال، والاجتماعات الأمنية المفترض أن تحصل بعد الذي جرى في المشرفية"، معربة عن استغرابها "عدم حصول أي شيء في هذا الإطار، خصوصا أن ما حصل شكل اعتداء سافرا على أرض لبنانية، ولم نشعر بوجود أي سلطة سياسية، فحتى الاستنكار كان غائبا".ونفت المصادر أن "تكون على علم بطبيعة الرد، إن كان من "حزب الله" الذي يفاجئ عادة برد مبكل وغير معروف بالتوقيت أو من خلال رد حركة حماس"، جازمة أن "الرد الأول سيكون بتصعيد المواجهة الجنوبية، من خلال القصف العنيف من قبل المقاومة للمستوطنات الشمالية".
https://sputnikarabic.ae/20240104/غموض-بناء-كيف-قرأ-البعض-خطاب-نصر-الله-بشأن-اغتيال-العاروري-في-لبنان؟-1084711627.html
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العالم العربي
العالم العربي

صحيفة تكشف عن تحذيرات دبلوماسية من اهتزاز أمني واغتيالات مرتقبة في لبنان

08:36 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayانفجار يهز الضاحية الجنوبية في بيروت
انفجار يهز الضاحية الجنوبية في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
كشفت صحيفة لبنانية أن عملية اغتيال القيادي في حركة "حماس"، صالح العاروري، وآخرين، يطرح أسئلة حول مصير المرحلة المرتقبة والتخوف من اتساع مغامرات إسرائيل بالاغتيالات، والتداعيات التي ستنتج من تلك المغامرات الخطرة التي تقوم بها وسط المواجهات العنيفة التي تحصل في غزة وجنوب لبنان.
وذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية، نقلا عن وزير لبناني سابق، أن "اغتيال العاروري أطلق العنان لمرحلة جديدة من المواجهة العسكرية واتساع قواعد الاشتباك، وفي الوقت عينه قد يفتح الباب الواسع للتفاوض على وقف إطلاق النار، وصولاً الى إنهاء الحرب"، معتبرا أن الأيام المقبلة كفيلة بتبلور الصورة أكثر.
ولفتت المصادر للصحيفة أن "ما حصل جاء بالتزامن مع عودة مرتقبة للموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، إلى بيروت لتنفيذ القرار 1701 ولطرح ملف الترسيم البرّي، والحد من المعارك وتداعياتها السلبية على لبنان، مع إمكانية أن يجري مفاوضات قد توصل إلى حل ستطول مباحثاته بالتأكيد"، معتبرة أن "كل هذا قد يُسرع أو يباعد أيضا في حل الملف الرئاسي، وقد يبقي لبنان من دون رئيس، لذا يجب انتظار نتيجة جولة الموفد الأمريكي إلى المنطقة ليبنى على الشيء مقتضاه".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
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أمس, 18:16 GMT
وسألت المصادر من جهة ثانية عن "دور حكومة تصريف الأعمال، والاجتماعات الأمنية المفترض أن تحصل بعد الذي جرى في المشرفية"، معربة عن استغرابها "عدم حصول أي شيء في هذا الإطار، خصوصا أن ما حصل شكل اعتداء سافرا على أرض لبنانية، ولم نشعر بوجود أي سلطة سياسية، فحتى الاستنكار كان غائبا".

وأبدت المصادر خشيتها "بعد دعوة عدد من السفارات الغربية رعاياها إلى ضرورة مغادرة لبنان، ومنها ألمانيا وكندا والسويد، كما أن التعليمات أعطيت لبعض شركات الطيران بعدم السفر إلى لبنان، وهذا يعني أن المخاوف الدولية لا تأتي من عدم بل من معلومات مؤكدة، لأن اغتيال العاروري عملية كبيرة وخطرة جداً، تهدف من خلالها إسرائيل إلى أخذ المنطقة نحو مواجهة كبرى".

ونفت المصادر أن "تكون على علم بطبيعة الرد، إن كان من "حزب الله" الذي يفاجئ عادة برد مبكل وغير معروف بالتوقيت أو من خلال رد حركة حماس"، جازمة أن "الرد الأول سيكون بتصعيد المواجهة الجنوبية، من خلال القصف العنيف من قبل المقاومة للمستوطنات الشمالية".
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