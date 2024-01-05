https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-أوكراني-الضغط-الروسي-لا-يتوقف-ونحن-نخسر-مواقعنا-1084722077.html
ضابط أوكراني: الضغط الروسي لا يتوقف ونحن نخسر مواقعنا
ضابط أوكراني: الضغط الروسي لا يتوقف ونحن نخسر مواقعنا
أفاد العقيد المتقاعد في إدارة أمن الدولة الأوكرانية، أوليغ ستاريكوف، بأن الجيش الروسي يواصل الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T09:26+0000
2024-01-05T09:26+0000
2024-01-05T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ستاريكوف على "يوتيوب": "الضغط (الروسي) على مواقعنا لا يتراجع… لا يزال الوضع على الجبهة الشرقية صعبا. وزادت القوات المسلحة الروسية بشكل كبير من استخدام المركبات المدرعة والطائرات الهجومية دون طيار".في الآونة الأخيرة، حققت القوات المسلحة نجاحا كبيرا في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن التحرير الكامل لماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا سيسمح بإبعاد وحدات العدو القتالية عن دونيتسك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/المظليون-الروس-يوجهون-ضربات-استهدفت-القوات-الأوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084720704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط أوكراني: الضغط الروسي لا يتوقف ونحن نخسر مواقعنا
أفاد العقيد المتقاعد في إدارة أمن الدولة الأوكرانية، أوليغ ستاريكوف، بأن الجيش الروسي يواصل الضغط على القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ستاريكوف على "يوتيوب": "الضغط (الروسي) على مواقعنا لا يتراجع… لا يزال الوضع على الجبهة الشرقية صعبا. وزادت القوات المسلحة الروسية بشكل كبير من استخدام المركبات المدرعة والطائرات الهجومية دون طيار".
ووفقا له، فإن الجيش الروسي يشن هجمات مكثفة في عدة اتجاهات، ويسيطر على مواقع من القوات المسلحة الأوكرانية.
في الآونة الأخيرة، حققت القوات المسلحة نجاحا كبيرا في اتجاه دونيتسك. على وجه الخصوص، أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين عن التحرير الكامل لماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشار رئيس الدولة إلى أن هذا سيسمح بإبعاد وحدات العدو القتالية عن دونيتسك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.