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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-روسي-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تراجعت-على-محور-أرتيوموفسك-1084716518.html
ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك
ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك
صرح قائد القوات الخاصة التابعة للمجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت عن مواقعها في عدد من المناطق على محور... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T05:19+0000
2024-01-05T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن التغييرات الأخيرة حدثت خلال أسبوعين، في السابق كانت طائرات الاستطلاع المسيرة تحلق لمسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، لكن في الفترة الأخيرة العدو تراجع بشكل أعمق وباتت الطائرات المسيرة تحلق لمسافة ثلاثة إلى أربعة كيلومترات.وأشار الضابط إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة قد لاحظوا بعض الفروقات خلال عمليات الاستطلاع على المحور.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240104/ضابط-استخبارات-بريطاني-روسيا-لن-توافق-على-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-لسبب-مهم-1084700133.html
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ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك

05:19 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح قائد القوات الخاصة التابعة للمجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت عن مواقعها في عدد من المناطق على محور أرتيوموفسك في دونباس.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن التغييرات الأخيرة حدثت خلال أسبوعين، في السابق كانت طائرات الاستطلاع المسيرة تحلق لمسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، لكن في الفترة الأخيرة العدو تراجع بشكل أعمق وباتت الطائرات المسيرة تحلق لمسافة ثلاثة إلى أربعة كيلومترات.
وأشار الضابط إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة قد لاحظوا بعض الفروقات خلال عمليات الاستطلاع على المحور.
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وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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