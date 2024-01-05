https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-روسي-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تراجعت-على-محور-أرتيوموفسك-1084716518.html
ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك
ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك
صرح قائد القوات الخاصة التابعة للمجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت عن مواقعها في عدد من المناطق على محور... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T05:19+0000
2024-01-05T05:19+0000
2024-01-05T05:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن التغييرات الأخيرة حدثت خلال أسبوعين، في السابق كانت طائرات الاستطلاع المسيرة تحلق لمسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، لكن في الفترة الأخيرة العدو تراجع بشكل أعمق وباتت الطائرات المسيرة تحلق لمسافة ثلاثة إلى أربعة كيلومترات.وأشار الضابط إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة قد لاحظوا بعض الفروقات خلال عمليات الاستطلاع على المحور.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240104/ضابط-استخبارات-بريطاني-روسيا-لن-توافق-على-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-لسبب-مهم-1084700133.html
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روسيا
ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك
صرح قائد القوات الخاصة التابعة للمجموعة الجنوبية للقوات المسلحة الروسية بأن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تراجعت عن مواقعها في عدد من المناطق على محور أرتيوموفسك في دونباس.
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك" إن التغييرات الأخيرة حدثت خلال أسبوعين، في السابق كانت طائرات الاستطلاع المسيرة تحلق لمسافة كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، لكن في الفترة الأخيرة العدو تراجع بشكل أعمق وباتت الطائرات المسيرة تحلق لمسافة ثلاثة إلى أربعة كيلومترات.
وأشار الضابط إلى أن مشغلي الطائرات المسيرة قد لاحظوا بعض الفروقات خلال عمليات الاستطلاع على المحور.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.