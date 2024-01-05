https://sputnikarabic.ae/20240105/طبيب-روسي-يوضح-كيفية-التمييز-بين-الكدمات-والكسور-لدى-الأطفال---1084717091.html
طبيب روسي يوضح كيفية التمييز بين الكدمات والكسور لدى الأطفال
طبيب روسي يوضح كيفية التمييز بين الكدمات والكسور لدى الأطفال
كشف رئيس قسم الصدمات وجراحة العظام في المستشفى السريري للأطفال التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر ساوتينكو، أنه من الصعب التمييز بين الكسر والكدمة (التورم)... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T06:41+0000
2024-01-05T06:41+0000
2024-01-05T06:41+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084548159_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c1c95a1c6c525eed9601c7c41cec1d2.jpg
وقال ساوتينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في حال شعر الطفل بتورم شديد وضعف في حركة المفصل، وألم شديد، ففي مثل هذه الحالات يجب تثبيت الطرف واستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن". وأوضح الطبيب أنه إذا كان هناك حركة وتورم وألم طفيف، فيمكن ترك الطفل بمفرده وإعطائه وضعية مرتفعة ووضع الثلج في الساعات الأولى بعد الإصابة.وفي الوقت نفسه، بحسب الاختصاصي، إذا كان هناك شك في أن هذا قد يكون كسرا، فمن الأفضل استشارة الطبيب، مضيفا أنه دون فحص بالأشعة السينية، يصعب حتى على المتخصص التمييز بين الكدمة الشديدة والكسر، لأن أعراض هاتين الظاهرتين متشابهة إلى حد كبير.
https://sputnikarabic.ae/20200415/الكدمات-المفاجئة-على-الجلد-تنذر-بمشاكل-صحية-خطيرة--1045182826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1d/1084548159_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_1cda772867e848238d837a1776bcd0ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
طبيب روسي يوضح كيفية التمييز بين الكدمات والكسور لدى الأطفال
كشف رئيس قسم الصدمات وجراحة العظام في المستشفى السريري للأطفال التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر ساوتينكو، أنه من الصعب التمييز بين الكسر والكدمة (التورم) لدى الطفل خصوصا في منطقة المفاصل، مؤكدا ضرورة استشارة طبيب في حال شعور الطفل بالآلام.
وقال ساوتينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "في حال شعر الطفل بتورم شديد وضعف في حركة المفصل، وألم شديد، ففي مثل هذه الحالات يجب تثبيت الطرف واستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن".
وأوضح الطبيب أنه إذا كان هناك حركة وتورم وألم طفيف، فيمكن ترك الطفل بمفرده وإعطائه وضعية مرتفعة ووضع الثلج في الساعات الأولى بعد الإصابة.
وفي الوقت نفسه، بحسب الاختصاصي، إذا كان هناك شك في أن هذا قد يكون كسرا، فمن الأفضل استشارة الطبيب، مضيفا أنه دون فحص بالأشعة السينية، يصعب حتى على المتخصص التمييز بين الكدمة الشديدة والكسر، لأن أعراض هاتين الظاهرتين متشابهة إلى حد كبير.