https://sputnikarabic.ae/20240105/عشائر-غزة-تؤكد-التفافها-حول-المقاومة-ورفض-مخططات-إسرائيل-لإدارة-القطاع-1084734451.html

عشائر غزة تؤكد التفافها حول "المقاومة" ورفض مخططات إسرائيل لإدارة القطاع

عشائر غزة تؤكد التفافها حول "المقاومة" ورفض مخططات إسرائيل لإدارة القطاع

أعلنت العشائر في قطاع غزة، رفضها "مشاريع الاحتلال" حول إدارة قطاع غزة، بعد زج تل أبيب باسمها ضمن خططها، مؤكدة التفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T16:42+0000

2024-01-05T16:42+0000

2024-01-05T16:42+0000

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جاء ذلك في بيان اليوم الجمعة، للتجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.وقال التجمع: "إن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية تابعت حديث بعض قادة الاحتلال حول تولي العشائر إدارة الحياة المدنية في غزة، وهو كلام مثير للسخرية لن يتعاطى معه إلا من يدور في فلك الاحتلال وأذنابه وهو مرفوض جملة وتفصيلًا".وشددت عشائر غزة على أنها "لن تكون إلا صمام أمان للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".ودعت العشائر "جماهير الشعب الفلسطيني الصامد المرابط ووجهاء ومخاتير وأعيان غزة للاستمرار بحماية ظهر المقاومة وتأمين الجبهة الداخلية".وأعلنت "دعمها الكامل والمطلق للمقاومة الفلسطينية التي قادت معركة طوفان الأقصى بكل براعة واقتدار وصنعت تحولًا استراتيجيًا على مستوى القضية الفلسطينية؛ بل على مستوى العالم بأسره".كما دعا البيان "الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم على امتداد الأمة للتحرك الفوري لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة وإنقاذها من الكوارث الإنسانية".وقالت العشائر في ختام بيانها: "نؤكد للذين يراهنون على تهجير شعبنا بأننا لن نغادر هذه الأرض مهما بلغت التضحيات وإن كل ثمن نقدمه لأجل فلسطين هو رخيص في سبيل هذه الأرض المقدسة، وندعو المقاومة لضرب الاحتلال بقوة في كل مكان حتى يرضخ لشروط شعبنا ويخرج من غزة ذليلًا صاغرًا يجر أذيال الهزيمة والخزي والعار".ومساء الاثنين الماضي، كشفت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن خطة قالت إن الجيش الإسرائيلي قد أعدها لما بعد الحرب في غزة، تتضمن السماح لعشائر فلسطينية بحكم القطاع وتوزيع المساعدات الإنسانية.وبحسب القناة، فإن "العشائر المعروفة لدى الشاباك (جهاز الأمن العام) والجيش الإسرائيلي ستتولى إدارة القطاع وتوزيع المساعدات الإنسانية".وأوضحت أن الخطة "تتضمن تقسيم قطاع غزة إلى مقاطعات ونواح، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية".ووفقا للخطة، ستقوم العشائر بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة.وتؤكد إسرائيل على لسان عدد من مسؤوليها بينهم نتنياهو، إنها لن تسمح للسلطة الفلسطينية بحكم القطاع بعد انتهاء الحرب، وهو ما يتعارض مع الموقف الأمريكي الذي يرى ضرورة عودة السلطة للقطاع المحاصر الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ عام 2007.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ومقتل ما يزيد عن 22 ألف فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.

https://sputnikarabic.ae/20240102/هيئة-البث-الإسرائيلية-الجيش-أعد-خطة-لتقسيم-غزة-لمقاطعات-تديرها-عشائر-معروفة-لدى-الشاباك-1084644085.html

https://sputnikarabic.ae/20240104/غالانت-إسرائيل-لن-تسيطر-على-غزة-مدنيا-والمتحدث-باسم-الجيش-من-الخطأ-الكشف-عن-خططنا-للعدو-1084712698.html

https://sputnikarabic.ae/20240105/غانتس-إسرائيل-تخوض-أصعب-حرب-في-تاريخها-1084731029.html

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قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن