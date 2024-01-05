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https://sputnikarabic.ae/20240105/علماء-يكتشفون-أدلة-جديدة-حول-لغز-الحكة-الذي-طال-غموضه-1084724072.html
علماء يكتشفون أدلة جديدة حول "لغز الحكة" الذي طال غموضه
علماء يكتشفون أدلة جديدة حول "لغز الحكة" الذي طال غموضه
اكتشف باحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد أن بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، الموجودة عادة على الجلد، يمكن أن تسبب الحكة مباشرة من خلال التفاعل مع الخلايا... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T11:22+0000
2024-01-05T11:22+0000
مجتمع
علوم
معلومات
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ووفقا للباحثين، فإن الميكروب الشائع هو سبب غير معروف للحكة.ونشرت النتائج، التي اعتمدت على أبحاث أجريت على الفئران والخلايا البشرية. توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة للغموض الطويل الأمد للحكة وتلقي الضوء على سبب ترافق اضطرابات الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي مع حكة مستمرة.وقال المؤلف الرئيسي إسحاق تشيو، الأستاذ المشارك في علم المناعة في معهد بلافاتنيك في كلية الطب في جامعة هارفارد: "لقد حددنا آلية جديدة تمامًا وراء الحكة - بكتيريا العنقودية الذهبية، والتي توجد تقريبًا في كل مريض يعاني من حالة مزمنة من التهاب الجلد التأتبي. لقد أظهرنا أن الحكة يمكن أن تكون ناجمة عن الميكروب نفسه".وأظهرت تجارب الدراسة أن المكورات العنقودية الذهبية تطلق مادة كيميائية تنشط البروتين الموجود على الألياف العصبية التي تنقل الإشارات من الجلد إلى الدماغ.ونجح علاج الحيوانات بدواء مضاد للتخثر معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في منع تنشيط البروتين لمقاطعة هذه الخطوة الرئيسية في دورة الحكة والخدش. أدى العلاج إلى تخفيف الأعراض وتقليل تلف الجلد.ولتحديد كيفية تسبب البكتيريا في الحكة، اختبر الباحثون نسخًا متعددة معدلة من ميكروب المكورات العنقودية الذهبية التي تم تصميمها بحيث تفتقر إلى أجزاء محددة من التركيب الجزيئي للحشرة. ركز الفريق على 10 إنزيمات معروفة يطلقها هذا الميكروب عند ملامسة الجلد. واحدًا تلو الآخر، أزال الباحثون تسعة من المشتبه بهم، ما أظهر أن إنزيمًا بكتيريًا يسمى البروتياز V8كان مسؤولاً بمفرده عن بدء الحكة لدى الفئران. عينات الجلد البشري المأخوذة من المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي تحتوي أيضًا على نسبة أكبر من المكورات العنقودية الذهبية ومستويات "V8" أعلى من عينات الجلد السليمة.وأظهر البحث أن "V8" يقطع أحد طرفي بروتين "PAR1" ويوقظه. أظهرت التجارب على الفئران أنه بمجرد تنشيط "PAR1"، فإنه يطلق إشارة يدركها الدماغ في النهاية على أنها حكة. عندما كرر الباحثون التجارب في أطباق المختبر التي تحتوي على خلايا عصبية بشرية، استجابوا أيضًا لـ "V8".وقال دينغ: "عندما بدأنا الدراسة، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكة نتيجة التهاب أم لا. لقد أظهرنا أن هذه الأشياء يمكن فصلها، وأنه ليس من الضروري أن يكون لديك التهاب حتى يسبب الميكروب الحكة، ولكن الحكة تؤدي إلى تفاقم الالتهاب على الجلد".ونظرًا لأن "PAR1" البروتين الذي ينشط بواسطة بكتيريا العنقودية الذهبية متورط في تخثر الدم، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان الدواء المضاد للتخثر المعتمد بالفعل والذي يمنع "PAR1"سيوقف الحكة. لقد فعلت.وشهدت الفئران المصابة بالحكة والتي تعرض جلدها لبكتيريا العنقودية الذهبية تحسنا سريعا عند علاجها بالدواء. تضاءلت رغبتهم في الخدش بشكل كبير، كما تضاءل تلف الجلد الناجم عن الخدش.يتم استخدام مانع "PAR1" بالفعل في البشر لمنع جلطات الدم ويمكن إعادة استخدامه كأدوية مضادة للحكة. على سبيل المثال، لاحظ الباحثون أن العنصر النشط في الدواء يمكن أن يصبح أساسًا للكريمات الموضعية المضادة للحكة.وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية أحد الأسئلة المباشرة التي يخطط الباحثون لاستكشافها في عملهم المستقبلي هو ما إذا كانت الميكروبات الأخرى إلى جانب المكورات العنقودية الذهبية يمكن أن تسبب الحكة.وقال الباحثون إن أحد الاحتمالات هو أن مسببات الأمراض قد تستغل الحكة وردود الفعل العصبية الأخرى لصالحها. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث السابقة أن بكتيريا السل تنشط الخلايا العصبية المبهمة بشكل مباشر لتسبب السعال، ما قد يمكّنها من الانتشار بسهولة أكبر من مضيف إلى آخر.وقال دينج: "إنها تكهنات في هذه المرحلة، لكن دورة الحكة والخدش يمكن أن تفيد الميكروبات وتمكن من انتشارها إلى مواقع بعيدة في الجسم وإلى مضيفين غير مصابين، لماذا نشعر بالحكة والخدش؟ هل يساعدنا أم يساعد الميكروب؟ وهذا شيء يمكننا متابعته في المستقبل".
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علوم, معلومات
علوم, معلومات

علماء يكتشفون أدلة جديدة حول "لغز الحكة" الذي طال غموضه

11:22 GMT 05.01.2024
© Photo / unsplash/Coline Hasléفتاة تحك وجهها
فتاة تحك وجهها - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Photo / unsplash/Coline Haslé
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اكتشف باحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد أن بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، الموجودة عادة على الجلد، يمكن أن تسبب الحكة مباشرة من خلال التفاعل مع الخلايا العصبية.
ووفقا للباحثين، فإن الميكروب الشائع هو سبب غير معروف للحكة.
ونشرت النتائج، التي اعتمدت على أبحاث أجريت على الفئران والخلايا البشرية. توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة للغموض الطويل الأمد للحكة وتلقي الضوء على سبب ترافق اضطرابات الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي مع حكة مستمرة.

وقال الباحثون إنه في مثل هذه الظروف، غالبًا ما يختل توازن الكائنات الحية الدقيقة التي تحافظ على صحة بشرتنا، ما يسمح لبكتيريا المكورات العنقودية الذهبية بالازدهار. حتى الآن، يُعتقد أن الحكة التي تحدث مع الأكزيما والتهاب الجلد التأتبي تنشأ من التهاب الجلد المصاحب. لكن النتائج الجديدة تظهر أن المكورات العنقودية الذهبية تسبب الحكة بمفردها عن طريق إثارة تفاعل متسلسل جزيئي يبلغ ذروته في الرغبة في الهرش.

وقال المؤلف الرئيسي إسحاق تشيو، الأستاذ المشارك في علم المناعة في معهد بلافاتنيك في كلية الطب في جامعة هارفارد: "لقد حددنا آلية جديدة تمامًا وراء الحكة - بكتيريا العنقودية الذهبية، والتي توجد تقريبًا في كل مريض يعاني من حالة مزمنة من التهاب الجلد التأتبي. لقد أظهرنا أن الحكة يمكن أن تكون ناجمة عن الميكروب نفسه".
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وأظهرت تجارب الدراسة أن المكورات العنقودية الذهبية تطلق مادة كيميائية تنشط البروتين الموجود على الألياف العصبية التي تنقل الإشارات من الجلد إلى الدماغ.
ونجح علاج الحيوانات بدواء مضاد للتخثر معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) في منع تنشيط البروتين لمقاطعة هذه الخطوة الرئيسية في دورة الحكة والخدش. أدى العلاج إلى تخفيف الأعراض وتقليل تلف الجلد.

وقال المؤلف الأول للدراسة ليوين دينغ، في مختبر تشيو: "يمكن أن تكون الحكة موهنة للغاية لدى المرضى الذين يعانون من أمراض جلدية مزمنة. العديد من هؤلاء المرضى يحملون على جلدهم الميكروب ذاته الذي أظهرنا الآن لأول مرة أنه يمكن أن يسبب الحكة".

ولتحديد كيفية تسبب البكتيريا في الحكة، اختبر الباحثون نسخًا متعددة معدلة من ميكروب المكورات العنقودية الذهبية التي تم تصميمها بحيث تفتقر إلى أجزاء محددة من التركيب الجزيئي للحشرة. ركز الفريق على 10 إنزيمات معروفة يطلقها هذا الميكروب عند ملامسة الجلد. واحدًا تلو الآخر، أزال الباحثون تسعة من المشتبه بهم، ما أظهر أن إنزيمًا بكتيريًا يسمى البروتياز V8كان مسؤولاً بمفرده عن بدء الحكة لدى الفئران. عينات الجلد البشري المأخوذة من المرضى الذين يعانون من التهاب الجلد التأتبي تحتوي أيضًا على نسبة أكبر من المكورات العنقودية الذهبية ومستويات "V8" أعلى من عينات الجلد السليمة.

وأظهرت التحليلات أن "V8" يسبب الحكة عن طريق تنشيط بروتين يسمى "PAR1"، الموجود على الخلايا العصبية الجلدية التي تنشأ في الحبل الشوكي وتحمل إشارات مختلفة - اللمس والحرارة والألم والحكة من الجلد إلى الدماغ. في العادة، يكون "PAR1" خاملًا ولكن عند ملامسته لبعض الإنزيمات، بما في ذلك V8، يتم تنشيطه.

وأظهر البحث أن "V8" يقطع أحد طرفي بروتين "PAR1" ويوقظه. أظهرت التجارب على الفئران أنه بمجرد تنشيط "PAR1"، فإنه يطلق إشارة يدركها الدماغ في النهاية على أنها حكة. عندما كرر الباحثون التجارب في أطباق المختبر التي تحتوي على خلايا عصبية بشرية، استجابوا أيضًا لـ "V8".

ومن المثير للاهتمام أن الخلايا المناعية المختلفة المتورطة في حساسية الجلد والمعروفة كلاسيكيًا بأنها تسبب الحكة - الخلايا البدينة والخلايا القاعدية - لم تسبب الحكة بعد التعرض للبكتيريا، كما أظهرت التجارب.

وقال دينغ: "عندما بدأنا الدراسة، لم يكن من الواضح ما إذا كانت الحكة نتيجة التهاب أم لا. لقد أظهرنا أن هذه الأشياء يمكن فصلها، وأنه ليس من الضروري أن يكون لديك التهاب حتى يسبب الميكروب الحكة، ولكن الحكة تؤدي إلى تفاقم الالتهاب على الجلد".
ونظرًا لأن "PAR1" البروتين الذي ينشط بواسطة بكتيريا العنقودية الذهبية متورط في تخثر الدم، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان الدواء المضاد للتخثر المعتمد بالفعل والذي يمنع "PAR1"سيوقف الحكة. لقد فعلت.
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وشهدت الفئران المصابة بالحكة والتي تعرض جلدها لبكتيريا العنقودية الذهبية تحسنا سريعا عند علاجها بالدواء. تضاءلت رغبتهم في الخدش بشكل كبير، كما تضاءل تلف الجلد الناجم عن الخدش.

وعلاوة على ذلك، بمجرد علاج الفئران بحاصرات "PAR1"، لم تعد تعاني من حكة غير طبيعية استجابة للمنبهات غير الضارة.

يتم استخدام مانع "PAR1" بالفعل في البشر لمنع جلطات الدم ويمكن إعادة استخدامه كأدوية مضادة للحكة. على سبيل المثال، لاحظ الباحثون أن العنصر النشط في الدواء يمكن أن يصبح أساسًا للكريمات الموضعية المضادة للحكة.
وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية أحد الأسئلة المباشرة التي يخطط الباحثون لاستكشافها في عملهم المستقبلي هو ما إذا كانت الميكروبات الأخرى إلى جانب المكورات العنقودية الذهبية يمكن أن تسبب الحكة.

وقال تشيو: "نحن نعلم أن العديد من الميكروبات، بما في ذلك الفطريات والفيروسات والبكتيريا، تصاحبها الحكة، لكن كيفية تسببها غير واضحة".

وقال الباحثون إن أحد الاحتمالات هو أن مسببات الأمراض قد تستغل الحكة وردود الفعل العصبية الأخرى لصالحها. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث السابقة أن بكتيريا السل تنشط الخلايا العصبية المبهمة بشكل مباشر لتسبب السعال، ما قد يمكّنها من الانتشار بسهولة أكبر من مضيف إلى آخر.
وقال دينج: "إنها تكهنات في هذه المرحلة، لكن دورة الحكة والخدش يمكن أن تفيد الميكروبات وتمكن من انتشارها إلى مواقع بعيدة في الجسم وإلى مضيفين غير مصابين، لماذا نشعر بالحكة والخدش؟ هل يساعدنا أم يساعد الميكروب؟ وهذا شيء يمكننا متابعته في المستقبل".
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