https://sputnikarabic.ae/20240105/علماء-يكتشفون-استخداما-عمليا-مذهلا-لبقايا-القهوة-المطحونة--1084726603.html
علماء يكتشفون استخداما عمليا مذهلا لبقايا القهوة المطحونة
علماء يكتشفون استخداما عمليا مذهلا لبقايا القهوة المطحونة
اكتشف باحثون في أستراليا، أنه بالإمكان إنتاج خرسانة أقوى بنسبة 30%، من خلال معالجة وإضافة بقايا القهوة المتفحمة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T12:43+0000
2024-01-05T12:43+0000
2024-01-05T12:43+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048748956_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_a4f31522eb4657dee90c34b80c833fd1.jpg
وبحسب الباحثين، ينتج العالم كل عام كمية مذهلة تبلغ 10 مليارات كيلوغرام من نفايات القهوة على مستوى العالم، ينتهي معظمها في مدافن النفايات.وأوضح راغيف رويتشاند، من جامعة "آرميت"، أن "التخلص من النفايات العضوية يشكل تحديا بيئيا لأنه تنبعث منه كميات كبيرة من غازات الدفيئة بما في ذلك غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، والتي تسهم في تغير المناخ".وتابع: "هناك تحديات حرجة وطويلة الأمد في الحفاظ على إمدادات مستدامة من الرمال بسبب الطبيعة المحدودة للموارد والآثار البيئية لاستخراج الرمال".وأكد الباحثون أنه لا يمكن إضافة المنتجات العضوية مثل القهوة المطحونة مباشرة إلى الخرسانة لأنها تسرب مواد كيميائية تضعف قوة مواد البناء، ولذلك باستخدام مستويات طاقة منخفضة، قام الفريق بتسخين مخلفات القهوة إلى أكثر من 350 درجة مئوية (نحو 660 درجة فهرنهايت) مع حرمانها من الأكسجين.وحذر الباحثون في بحثهم العملي من أنهم ما زالوا بحاجة إلى تقييم المتانة الطويلة المدى لمنتجهم الأسمنتي، مشيرين إلى أنهم يعملون حاليا على اختبار كيفية أداء أسمنت القهوة الهجين في ظل دورات التجميد/ الذوبان، وامتصاص الماء، والسحجات، والعديد من الضغوطات الأخرى، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.ويعمل الفريق أيضًا على إنتاج الفحم الحيوي من مصادر النفايات العضوية الأخرى، بما في ذلك الخشب ومخلفات الطعام والنفايات الزراعية.
https://sputnikarabic.ae/20240105/علماء-يكتشفون-أدلة-جديدة-حول-لغز-الحكة-الذي-طال-غموضه-1084724072.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/14/1048748956_106:0:1174:801_1920x0_80_0_0_af16e1f23b266b6306986f51cb5a2f74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
علماء يكتشفون استخداما عمليا مذهلا لبقايا القهوة المطحونة
اكتشف باحثون في أستراليا، أنه بالإمكان إنتاج خرسانة أقوى بنسبة 30%، من خلال معالجة وإضافة بقايا القهوة المتفحمة.
وبحسب الباحثين، ينتج العالم كل عام كمية مذهلة تبلغ 10 مليارات كيلوغرام من نفايات القهوة على مستوى العالم، ينتهي معظمها في مدافن النفايات.
وأوضح راغيف رويتشاند، من جامعة "آرميت"، أن "التخلص من النفايات العضوية يشكل تحديا بيئيا لأنه تنبعث منه كميات كبيرة من غازات الدفيئة بما في ذلك غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، والتي تسهم في تغير المناخ".
وقال جي لي، من نفس الجامعة: "الاستخراج المستمر للرمال الطبيعية في جميع أنحاء العالم - والتي يتم أخذها عادةً من قيعان الأنهار وضفافها - لتلبية الطلب المتزايد بسرعة في صناعة البناء والتشييد له تأثير كبير على البيئة".
وتابع: "هناك تحديات حرجة وطويلة الأمد في الحفاظ على إمدادات مستدامة من الرمال بسبب الطبيعة المحدودة للموارد والآثار البيئية لاستخراج الرمال".
وأكد الباحثون أنه لا يمكن إضافة المنتجات العضوية مثل القهوة المطحونة مباشرة إلى الخرسانة لأنها تسرب مواد كيميائية تضعف قوة مواد البناء، ولذلك باستخدام مستويات طاقة منخفضة، قام الفريق بتسخين مخلفات القهوة إلى أكثر من 350 درجة مئوية (نحو 660 درجة فهرنهايت) مع حرمانها من الأكسجين.
وتسمى هذه العملية بـ"التحلل الحراري"، والتي يتم فيها تكسير الجزيئات العضوية، ما ينتج في النهاية فحم مسامي وغني بالكربون يسمى الفحم الحيوي، والذي يمكن أن يشكل روابط مع مصفوفة الأسمنت، وبالتالي يدمج نفسه فيها.
وحذر الباحثون في بحثهم العملي من أنهم ما زالوا بحاجة إلى تقييم المتانة الطويلة المدى لمنتجهم الأسمنتي، مشيرين إلى أنهم يعملون حاليا على اختبار كيفية أداء أسمنت القهوة الهجين في ظل دورات التجميد/ الذوبان، وامتصاص الماء، والسحجات، والعديد من الضغوطات الأخرى، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
ويعمل الفريق أيضًا على إنتاج الفحم الحيوي من مصادر النفايات العضوية الأخرى، بما في ذلك الخشب ومخلفات الطعام والنفايات الزراعية.