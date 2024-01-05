https://sputnikarabic.ae/20240105/علماء-يكتشفون-نوعا-جديدا-من-الديناصورات-العاشبة-1084736214.html
علماء يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات العاشبة
علماء يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات العاشبة
اكتشف علماء من المجلس الأرجنتيني للبحث العلمي "كونيسيت"، نوعًا جديدًا من الديناصورات العاشبة ذات العنق الطويل، والتي عاشت قبل 93-96 مليون سنة في أمريكا... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T17:49+0000
2024-01-05T17:49+0000
2024-01-05T17:49+0000
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وتعد هذه الديناصورات الأكبر في عائلة "ريباشيسوريد"، ويدعى الديناصور المكتشف "Sidersaura marae"، حيث يزن نحو 15 طنًا ويبلغ طوله 20 مترًا.وبحسب موقع "كونسيت": "كان الديناصور الجديد "Sidersaura marae" رباعي الأرجل وله ذيل طويل. حيث تم اكتشاف حفريات لأربع عينات مختلفة في بلدة كانيادون دي لاس كامباناس، وهي بلدة تقع على بعد 20 كيلومترًا من فيلا إل تشوكون".وبحسب الموقع: "تشكل الصخور التي تم العثور على البقايا فيها تكوين هوينكول الذي يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري، ويقدر عمره ما بين 93 و96 مليون سنة"، بحسب موقع "conicet".وأكد علماء الحفريات أن من الخصائص التي تميز هذه المجموعة عن غيرها هو الشكل النجمي لأقواسها الهيمالية (عظام الذيل)، كما تتميز أيضا بعظام الجمجمة القوية، على عكس بقايا أقرب أقربائها.
https://sputnikarabic.ae/20240105/كشف-أثري-جديد-في-مصر-يضم-دفنات-بشرية-وتمائم-وأقنعة-ملونة-صور-1084732914.html
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منوعات
علماء يكتشفون نوعا جديدا من الديناصورات العاشبة
اكتشف علماء من المجلس الأرجنتيني للبحث العلمي "كونيسيت"، نوعًا جديدًا من الديناصورات العاشبة ذات العنق الطويل، والتي عاشت قبل 93-96 مليون سنة في أمريكا الجنوبية.
وتعد هذه الديناصورات الأكبر في عائلة "ريباشيسوريد"، ويدعى الديناصور المكتشف "Sidersaura marae"، حيث يزن نحو 15 طنًا ويبلغ طوله 20 مترًا.
وبحسب موقع "كونسيت": "كان الديناصور الجديد "Sidersaura marae" رباعي الأرجل وله ذيل طويل. حيث تم اكتشاف حفريات لأربع عينات مختلفة في بلدة كانيادون دي لاس كامباناس، وهي بلدة تقع على بعد 20 كيلومترًا من فيلا إل تشوكون".
وبحسب الموقع: "تشكل الصخور التي تم العثور على البقايا فيها تكوين هوينكول الذي يعود تاريخه إلى العصر الطباشيري، ويقدر عمره ما بين 93 و96 مليون سنة"، بحسب موقع "conicet".
وأكد علماء الحفريات أن من الخصائص التي تميز هذه المجموعة عن غيرها هو الشكل النجمي لأقواسها الهيمالية (عظام الذيل)، كما تتميز أيضا بعظام الجمجمة القوية، على عكس بقايا أقرب أقربائها.