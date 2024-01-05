https://sputnikarabic.ae/20240105/كا-27-تقوم-بدوريات-على-طول-50-كيلومترا-في-البحر-الأسود-1084716968.html
"كا-27" تقوم بدوريات على طول 50 كيلومترا في البحر الأسود
"كا-27" تقوم بدوريات على طول 50 كيلومترا في البحر الأسود
أفادت إدارة دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود بأن مروحية روسية من طراز "كا-27" قامت بتفتيش نحو 50 كيلومترا مربعا من البحر الأسود أثناء قيامها بدوريات على طرق... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T06:38+0000
2024-01-05T06:38+0000
2024-01-05T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الإدارة إن طاقم مروحية "كا-27" تابع لأسطول البحر الأسود أجرى رحلات عملية، بالتعاون مع سفينة الدورية "دميتري روغاتشيف، في سياق تنفيذ مهام دوريات في البحر الأسود، وحماية السفن المدنية على طرق الشحن التجارية المكثفة من التهديدات الأوكرانية.وجاء في البيان: "بالإضافة إلى مهام الدوريات في مناطق محددة في البحر الأسود، تدرب طاقم المروحية على مهارات إطلاق النار من مدفع رشاش على هدف بحري متحرك".كما أوضح ملاح المروحية، قام الطاقم خلال إحدى هذه الدوريات بتدمير طائرة دون طيار أوكرانية على ارتفاع 200 متر من المسافة نفسها تقريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-روسي-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تراجعت-على-محور-أرتيوموفسك-1084716518.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"كا-27" تقوم بدوريات على طول 50 كيلومترا في البحر الأسود
أفادت إدارة دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود بأن مروحية روسية من طراز "كا-27" قامت بتفتيش نحو 50 كيلومترا مربعا من البحر الأسود أثناء قيامها بدوريات على طرق الشحن التجارية المكثفة وحماية السفن المدنية من التهديدات الأوكرانية.
وقالت الإدارة إن طاقم مروحية "كا-27" تابع لأسطول البحر الأسود أجرى رحلات عملية، بالتعاون مع سفينة الدورية "دميتري روغاتشيف، في سياق تنفيذ مهام دوريات في البحر الأسود، وحماية السفن المدنية على طرق الشحن التجارية المكثفة من التهديدات الأوكرانية.
يُشار إلى أنه، ووفقًا لمهمة الطيران، قام طيارو طائرات الهليكوبتر التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود بتفتيش منطقة مائية تصل مساحتها إلى 50 كيلومترًا مربعًا.
بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع طاقم السفينة "دميتري روغاتشيف"، قاموا بإجراء تدريبات على الإقلاع والهبوط على سطح السفينة أثناء الرحلة.
وجاء في البيان: "بالإضافة إلى مهام الدوريات في مناطق محددة في البحر الأسود، تدرب طاقم المروحية على مهارات إطلاق النار من مدفع رشاش على هدف بحري متحرك".
كما أوضح ملاح المروحية، قام الطاقم خلال إحدى هذه الدوريات بتدمير طائرة دون طيار أوكرانية على ارتفاع 200 متر من المسافة نفسها تقريبًا.