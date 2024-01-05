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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240105/كا-27-تقوم-بدوريات-على-طول-50-كيلومترا-في-البحر-الأسود-1084716968.html
"كا-27" تقوم بدوريات على طول 50 كيلومترا في البحر الأسود
"كا-27" تقوم بدوريات على طول 50 كيلومترا في البحر الأسود
أفادت إدارة دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود بأن مروحية روسية من طراز "كا-27" قامت بتفتيش نحو 50 كيلومترا مربعا من البحر الأسود أثناء قيامها بدوريات على طرق... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T06:38+0000
2024-01-05T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الإدارة إن طاقم مروحية "كا-27" تابع لأسطول البحر الأسود أجرى رحلات عملية، بالتعاون مع سفينة الدورية "دميتري روغاتشيف، في سياق تنفيذ مهام دوريات في البحر الأسود، وحماية السفن المدنية على طرق الشحن التجارية المكثفة من التهديدات الأوكرانية.وجاء في البيان: "بالإضافة إلى مهام الدوريات في مناطق محددة في البحر الأسود، تدرب طاقم المروحية على مهارات إطلاق النار من مدفع رشاش على هدف بحري متحرك".كما أوضح ملاح المروحية، قام الطاقم خلال إحدى هذه الدوريات بتدمير طائرة دون طيار أوكرانية على ارتفاع 200 متر من المسافة نفسها تقريبًا.
https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-روسي-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تراجعت-على-محور-أرتيوموفسك-1084716518.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"كا-27" تقوم بدوريات على طول 50 كيلومترا في البحر الأسود

06:38 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministryطاقم المروحية "كا-27" التابعة للفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 14 مارس 2023
طاقم المروحية كا-27 التابعة للفرقاطة الأدميرال غورشكوف خلال مناورات طائرات الهليكوبتر التابعة للأسطول الشمالي الروسي للبحث عن غواصات في المحيط الهندي، 14 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أفادت إدارة دعم المعلومات في أسطول البحر الأسود بأن مروحية روسية من طراز "كا-27" قامت بتفتيش نحو 50 كيلومترا مربعا من البحر الأسود أثناء قيامها بدوريات على طرق الشحن التجارية المكثفة وحماية السفن المدنية من التهديدات الأوكرانية.
وقالت الإدارة إن طاقم مروحية "كا-27" تابع لأسطول البحر الأسود أجرى رحلات عملية، بالتعاون مع سفينة الدورية "دميتري روغاتشيف، في سياق تنفيذ مهام دوريات في البحر الأسود، وحماية السفن المدنية على طرق الشحن التجارية المكثفة من التهديدات الأوكرانية.

يُشار إلى أنه، ووفقًا لمهمة الطيران، قام طيارو طائرات الهليكوبتر التابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود بتفتيش منطقة مائية تصل مساحتها إلى 50 كيلومترًا مربعًا.

معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط روسي لـ"سبوتنيك": القوات الأوكرانية تراجعت على محور أرتيوموفسك
05:19 GMT

بالإضافة إلى ذلك، وبالتعاون مع طاقم السفينة "دميتري روغاتشيف"، قاموا بإجراء تدريبات على الإقلاع والهبوط على سطح السفينة أثناء الرحلة.

وجاء في البيان: "بالإضافة إلى مهام الدوريات في مناطق محددة في البحر الأسود، تدرب طاقم المروحية على مهارات إطلاق النار من مدفع رشاش على هدف بحري متحرك".
كما أوضح ملاح المروحية، قام الطاقم خلال إحدى هذه الدوريات بتدمير طائرة دون طيار أوكرانية على ارتفاع 200 متر من المسافة نفسها تقريبًا.
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