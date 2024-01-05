https://sputnikarabic.ae/20240105/كتائب-القسام-تعلن-تفجير-حقل-ألغام--في-قوة-إسرائيلية-شرق-خان-يونس-1084726152.html
"كتائب القسام" تعلن تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية شرق خان يونس
"كتائب القسام" تعلن تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية شرق خان يونس
أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قواتها فجرت حقل ألغام في قوة إسرائيلية في خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T12:23+0000
2024-01-05T12:23+0000
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غزة
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وقالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وأضافت: "في عملية مشتركة، تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240104/كتائب-القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-استهداف-عدد-من-الدبابات-والمواقع-الإسرائيلية--عاجل-1084700540.html
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غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
"كتائب القسام" تعلن تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية شرق خان يونس
12:23 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 12:25 GMT 05.01.2024)
أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قواتها فجرت حقل ألغام في قوة إسرائيلية في خزاعة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت "القسام" في بيان لها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة من 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وكانت "القسام" أعلنت في بيانات أخرى: "كتاب القسام تدك تجمعاً لآليات الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
وأضافت: "في عملية مشتركة، تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وتابعت "القسام" في بيان آخر: "كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.