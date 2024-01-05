https://sputnikarabic.ae/20240105/لبنان-يشكو-إسرائيل-إلى-مجلس-الأمن-ويحذر-من-حرب-يصعب-احتواؤها-1084723075.html
لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن ويحذر من "حرب يصعب احتواؤها"
لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن ويحذر من "حرب يصعب احتواؤها"
أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب اعتداء... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T10:17+0000
2024-01-05T10:17+0000
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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء في نص الشكوى، أن هذا الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.وأوضحت الشكوى أن هذا الاعتداء شكّل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت.ويعد انتهاكا إسرائيليا سافرا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه وحركة الطيران المدني، وهو أمر يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين.وطلب لبنان مجددا من مجلس الأمن الدولي إدانة هذا الاعتداء، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.
https://sputnikarabic.ae/20231228/ميقاتي-يحذر-من-حرب-شاملة-في-حال-استمرار-الهجمات-الإسرائيلية-على-لبنان-1084535426.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن ويحذر من "حرب يصعب احتواؤها"
أوعز وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب اعتداء إسرائيل على منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وبحسب الوكالة
الوطنية للإعلام، جاء في نص الشكوى، أن هذا الاعتداء يمثل الفصل الأكثر خطورة في مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وأوضحت الشكوى أن هذا الاعتداء شكّل تصعيدًا هو الأول من نوعه منذ العام 2006، كونه قد طال هذه المرة منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في ضاحية العاصمة بيروت.
ويعد انتهاكا إسرائيليا سافرا لسيادة لبنان
وسلامة أراضيه ومواطنيه وحركة الطيران المدني، وهو أمر يدعو للقلق لأنه قد يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والسلم الإقليميين.
28 ديسمبر 2023, 15:39 GMT
وطلب لبنان مجددا من مجلس الأمن الدولي إدانة هذا الاعتداء، والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.
كما دعا لبنان إلى "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وشعبه، وذلك للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة
سيصعب احتواؤها".
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، الثلاثاء الماضي، بوقوع انفجار قوي هز الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت في لبنان، ناتج عن مسيرة إسرائيلية في منطقة المشرفية، أدى إلى مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري.