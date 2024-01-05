https://sputnikarabic.ae/20240105/لهذا-السبب-عليك-الغناء-لرضيعك-الجديد-بحسب-العلماء-1084729742.html

لهذا السبب عليك الغناء لرضيعك الجديد بحسب العلماء

لهذا السبب عليك الغناء لرضيعك الجديد بحسب العلماء

أفادت دراسة جديدة تبحث في أسس اللغة عند الرضع، بأن الأطفال الذين يبلغون من العمر بضعة أشهر سيتعلمون المزيد من أغاني الأطفال وغيرها من المحادثات الغنائية،... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T14:05+0000

2024-01-05T14:05+0000

2024-01-05T14:05+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/05/1084729857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9743b62e4dbcd39f90656e536c051661.jpg

وأوضحت الدراسة بأن أدمغة الأطفال تتعلم معالجة إيقاع الكلام أولاً - ما يساعدهم على البدء في التمييز بين الكلمات - قبل وقت طويل من تمكنهم من التمييز بين الأصوات المختلفة التي تشكل الكلمات، والذي يبدو أنه يبدأ في نحو السبعة أشهر.ووفقا لفريق الباحثين من جامعة "كامبريدج" في بريطانيا، وجامعة "دبلن" في أيرلندا، كشفت فحوصات الدماغ أن الأطفال حديثي الولادة ليسوا مستعدين لمعالجة المعلومات الصوتية بشكل كامل، خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم.وقالت عالمة الأعصاب أوشا جوسوامي، من جامعة "كامبريدج": "يظهر بحثنا أن أصوات الكلام الفردية لا تتم معالجتها بشكل موثوق حتى نحو السبعة أشهر، على الرغم من أن معظم الأطفال يمكنهم التعرف على الكلمات المألوفة مثل"الزجاجة" في هذه المرحلة".وبحسب دراسة تم فيها تسجيل أنماط نشاط الدماغ لدى مجموعة مكونة من 50 طفلاً، في عمر أربعة وسبعة وأحد عشر شهرًا، أثناء مشاهدتهم مقطع فيديو لمعلمة في مدرسة ابتدائية تغني أغاني الحضانة، لاحظ الفريق استجابات أكثر اتساقًا لنمط أغاني الأطفال، مثل اللحن وارتفاع وهبوط طبقة الصوت، قبل علامة السبعة أشهر.وأكد الباحثون أن هذه الدراسة تدعم فكرة أن الإيقاع أكثر أهمية من الصوتيات في تطوير الكلام، وأن إيقاعًا معينًا - بمقطع لفظي قوي نحو مرتين في الثانية - هو شيء تشترك فيه جميع اللغات في جميع أنحاء العالم.وختمت جوسوامي: "يجب على الآباء التحدث والغناء لأطفالهم قدر الإمكان، أو استخدام الكلام الموجّه للرضع مثل أغاني الأطفال لأنه سيحدث فرقًا في نتائج اللغة".

https://sputnikarabic.ae/20240105/علماء-يكتشفون-استخداما-عمليا-مذهلا-لبقايا-القهوة-المطحونة--1084726603.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة