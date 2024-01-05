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متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلقون الطلاء الأحمر على موكب بلينكن... فيديو
متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلقون الطلاء الأحمر على موكب بلينكن... فيديو
ألقى متظاهرون مؤيدون لفلسطين طلاءً أحمر على موكب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء مغادرته منزله في ضواحي فرجينيا يوم الخميس. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
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وألقى النشطاء الداعمون لفلسطين، الطلاء على سيارته أثناء مغادرته منزله، احتجاجاً على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ومقتل المدنيين في قطاع غزة.ولحظة خروج بلينكن من منزله، سكب المحتجون الطلاء الأحمر على سيارته، وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلامًا فلسطين.واحتج الناشطون على السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء.وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قاطع عدد من الناشطين كلمة وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس، برفع أيديهم المطلية باللون الأحمر، مشيرين إلى أن "أيدي بلينكن والحكومة الأمريكية ملطخة بدماء الفلسطينيين".
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلقون الطلاء الأحمر على موكب بلينكن... فيديو

07:06 GMT 05.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ألقى متظاهرون مؤيدون لفلسطين طلاءً أحمر على موكب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أثناء مغادرته منزله في ضواحي فرجينيا يوم الخميس.
وألقى النشطاء الداعمون لفلسطين، الطلاء على سيارته أثناء مغادرته منزله، احتجاجاً على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ومقتل المدنيين في قطاع غزة.

واصطف المتظاهرون خارج منزل بلينكن رافعين شعارات ولافتات تطالب بإنهاء "العقاب الجماعي" للفلسطينيين. هذه هي المرة الثانية على الأقل التي يشهد فيها منزل بلينكن وجود متظاهرين في الخارج.

ولحظة خروج بلينكن من منزله، سكب المحتجون الطلاء الأحمر على سيارته، وهرعوا خلف السيارة حاملين أعلامًا فلسطين.
واحتج الناشطون على السياسات الأمريكية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 22 ألف فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قاطع عدد من الناشطين كلمة وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونغرس، برفع أيديهم المطلية باللون الأحمر، مشيرين إلى أن "أيدي بلينكن والحكومة الأمريكية ملطخة بدماء الفلسطينيين".
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