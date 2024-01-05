https://sputnikarabic.ae/20240105/مراسل-سبوتنيك-الجيش-الأمريكي-في-قاعدة-الشدادي-شرقي-سوريا-يحاول-التصدي-لهجوم-جوي-1084728051.html
مراسل "سبوتنيك": الجيش الأمريكي في قاعدة الشدادي شرقي سوريا يحاول التصدي لهجوم جوي
مراسل "سبوتنيك": الجيش الأمريكي في قاعدة الشدادي شرقي سوريا يحاول التصدي لهجوم جوي
سُمعت، اليوم الجمعة، أصوات المضادات الجوية التابعة لقاعدة الجيش الأمريكي في مدينة (الشدادي) النفطية، جنوبي محافظة الحسكة، أثناء محاولتها التصدي لهجوم عبر... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T13:07+0000
2024-01-05T13:07+0000
2024-01-05T13:54+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة (الشدادي/ 50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، تعرضت لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، عصر اليوم الجمعة 5 كانون الثاني /يناير.حيث حلقت إحدى الطائرات المسيرة فوق القاعدة المذكورة، بغية استهدافها، حيث اعترضتها الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية وأسقطتها، دون أن تتمكن من تنفيذ أي هجوم، بحسب المراسل.وتابع المراسل : "في حين استهدفت طائرات مسيرة انتحارية أخرى محيط القاعدة المذكورة، ليرتفع بذلك عدد الهجمات التي تعرضت لها خلال الشهرين الماضيين إلى 15 هجوما عبر الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة".وكانت المقاومة الاسلامية في العراق تبنت في بيانات متتالية سابقة الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وجاء في البيانات بأنه : "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قواعد الاحتلال شرقي سوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" . وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240104/مراسل-سبوتنيك-إصابات-مؤكدة-في-صفوف-القوات-الأمريكية-بعد-هجوم-على-قاعدة-العمر-شرقي-سوريا-1084715103.html
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العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": الجيش الأمريكي في قاعدة الشدادي شرقي سوريا يحاول التصدي لهجوم جوي
13:07 GMT 05.01.2024 (تم التحديث: 13:54 GMT 05.01.2024)
حصري
سُمعت، اليوم الجمعة، أصوات المضادات الجوية التابعة لقاعدة الجيش الأمريكي في مدينة (الشدادي) النفطية، جنوبي محافظة الحسكة، أثناء محاولتها التصدي لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحارية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن قاعدة الجيش الأمريكي ( مديرية حقول النفط في الجبسة) في مدينة (الشدادي/ 50 كم جنوبي محافظة الحسكة)، تعرضت لهجوم عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، عصر اليوم الجمعة 5 كانون الثاني /يناير.
حيث حلقت إحدى الطائرات المسيرة فوق القاعدة المذكورة، بغية استهدافها، حيث اعترضتها الدفاعات الجوية التابعة للقوات الأمريكية وأسقطتها، دون أن تتمكن من تنفيذ أي هجوم، بحسب المراسل.
وتابع المراسل : "في حين استهدفت طائرات مسيرة انتحارية أخرى محيط القاعدة المذكورة، ليرتفع بذلك عدد الهجمات التي تعرضت لها خلال الشهرين الماضيين إلى 15 هجوما عبر الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة".
وكانت المقاومة الاسلامية في العراق تبنت في بيانات متتالية سابقة الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وجاء في البيانات بأنه : "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قواعد الاحتلال شرقي سوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" .
وتعتبر قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، حيث تضم القاعدة أيضاً عددا من ضباط وجنود الجيوش الغربية منها الجيشان الفرنسي والبريطاني، وهي تتوسط مساكن وأبنية وأحياء مكتظة بالمدنيين.