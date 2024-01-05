https://sputnikarabic.ae/20240105/مسؤول-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-تهديد-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1084732753.html

مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن تهديد غير متوقع في أوكرانيا

مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن تهديد غير متوقع في أوكرانيا

أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الحرب الأهلية في أوكرانيا قد تبدأ بسبب صعوبة الوضع على الجبهة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T15:57+0000

2024-01-05T15:57+0000

2024-01-05T15:57+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "من الضروري رفع الأحكام العرفية على الفور، والبدء فورًا في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع روسيا".وأوضح سوسكين أن الحكومة الحالية في أوكرانيا غير كفوءة ولا تستطيع انتهاج سياسات معقولة في أي مجال، لذلك أدعو إلى بدء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وأكد سوسكين أن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية زالوزجني حول الحاجة إلى تعبئة نصف مليون شخص ستدفع أوكرانيا إلى طريق مسدود أكبر، وأن هذه إبادة جماعية. إنهم يريدون إرسال 500 ألف رجل أوكراني إلى المذبح ليقتلوا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240105/41--ضربة-روسية-تستهدف-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-في-أسبوع--1084723639.html

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