https://sputnikarabic.ae/20240105/مسؤول-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-تهديد-غير-متوقع-في-أوكرانيا-1084732753.html
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن تهديد غير متوقع في أوكرانيا
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن تهديد غير متوقع في أوكرانيا
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الحرب الأهلية في أوكرانيا قد تبدأ بسبب صعوبة الوضع على الجبهة. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T15:57+0000
2024-01-05T15:57+0000
2024-01-05T15:57+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "من الضروري رفع الأحكام العرفية على الفور، والبدء فورًا في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع روسيا".وأوضح سوسكين أن الحكومة الحالية في أوكرانيا غير كفوءة ولا تستطيع انتهاج سياسات معقولة في أي مجال، لذلك أدعو إلى بدء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.وأكد سوسكين أن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية زالوزجني حول الحاجة إلى تعبئة نصف مليون شخص ستدفع أوكرانيا إلى طريق مسدود أكبر، وأن هذه إبادة جماعية. إنهم يريدون إرسال 500 ألف رجل أوكراني إلى المذبح ليقتلوا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240105/41--ضربة-روسية-تستهدف-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-في-أسبوع--1084723639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن تهديد غير متوقع في أوكرانيا
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الحرب الأهلية في أوكرانيا قد تبدأ بسبب صعوبة الوضع على الجبهة.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "من الضروري رفع الأحكام العرفية على الفور، والبدء فورًا في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع روسيا".
وأضاف: "هذه هي المهام الرئيسية التي تواجهها أوكرانيا الآن، وإذا لم يتم تنفيذها فسيكون هناك انهيار كامل للدولة، وسيكون هناك انهيار كامل في الجبهة، وستكون هناك حرب أهلية".
وأوضح سوسكين أن الحكومة الحالية في أوكرانيا غير كفوءة ولا تستطيع انتهاج سياسات معقولة في أي مجال، لذلك أدعو إلى بدء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وأكد سوسكين أن تصريحات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية زالوزجني حول الحاجة إلى تعبئة نصف مليون شخص ستدفع أوكرانيا إلى طريق مسدود أكبر، وأن هذه إبادة جماعية. إنهم يريدون إرسال 500 ألف رجل أوكراني إلى المذبح ليقتلوا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.