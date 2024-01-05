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https://sputnikarabic.ae/20240105/مشهد-غريب-جدا-لحبار-يسحب-فلذات-كبده-بأطرافه-فيديو-1084731896.html
مشهد غريب جدا لحبار يسحب "فلذات كبده" بأطرافه... فيديو
مشهد غريب جدا لحبار يسحب "فلذات كبده" بأطرافه... فيديو
قام علماء بتصوير حبار في أعماق البحار، وهو ينزلق عبر المياه الزرقاء الغامقة ليسحب آلاف البيوض بين أطرافه، قبالة سواحل كوستاريكا. 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T15:25+0000
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وتُظهر اللقطات المذهلة الحبار وهو يجرّ حمولته من البيوض مثل ثوب طويل، ويرفرف بالزعانف البارزة من رأسه للتحرك عبر الماء.وكتب ممثلو معهد "شميدت" للمحيطات، الذي نظم الرحلة الاستكشافية: "كتلة البيض الكبيرة معلقة بخطافات على أذرع الحبار، وأثناء حملها لعدة أشهر، ستبقى رأسيات الأرجل دون طعام"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
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نادي الفيديو, علوم
نادي الفيديو, علوم

مشهد غريب جدا لحبار يسحب "فلذات كبده" بأطرافه... فيديو

15:25 GMT 05.01.2024
© Sputnik . Alexei Lebedev / الانتقال إلى بنك الصورحبار
حبار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© Sputnik . Alexei Lebedev
/
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قام علماء بتصوير حبار في أعماق البحار، وهو ينزلق عبر المياه الزرقاء الغامقة ليسحب آلاف البيوض بين أطرافه، قبالة سواحل كوستاريكا.
وتُظهر اللقطات المذهلة الحبار وهو يجرّ حمولته من البيوض مثل ثوب طويل، ويرفرف بالزعانف البارزة من رأسه للتحرك عبر الماء.
وكتب ممثلو معهد "شميدت" للمحيطات، الذي نظم الرحلة الاستكشافية: "كتلة البيض الكبيرة معلقة بخطافات على أذرع الحبار، وأثناء حملها لعدة أشهر، ستبقى رأسيات الأرجل دون طعام"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
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