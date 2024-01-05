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https://sputnikarabic.ae/20240105/هايلي-إسرائيل-نقطة-مشرقة-وسط-جيران-قساة-وأمريكا-تحتاج-إليها-وليس-العكس-1084725981.html
هايلي: إسرائيل نقطة مشرقة وسط جيران قساة وأمريكا تحتاج إليها وليس العكس
هايلي: إسرائيل نقطة مشرقة وسط جيران قساة وأمريكا تحتاج إليها وليس العكس
اعتبرت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السابقة في عهد دونالد ترامب، والمرشحة عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن... 05.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-05T12:17+0000
2024-01-05T12:17+0000
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وقالت هايلي عبر حسابها على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "نقطة مشرقة وسط جيران قساة"، في إشارة إلى الدول العربية في الشرق الأوسط التي تحيطها، فضلا عن الفلسطينيين بطبيعة الحال.كما رأت أن إسرائيل لا تحتاج الولايات المتحدة بل العكس.وبعد التغريدة، وجّه أمريكيون انتقادات عنيفة وساخرة إلى هايلي، حيث دعا بعض المغردين الظرفاء هايلي إلى السفر لإسرائيل والعيش هناك، وربما ترأس الحكومة.فيما تساءل البعض الآخر لماذا تطلب إذاً تل أبيب مساعدة واشنطن العسكرية والمالية منذ سنوات، لاسيما بعد أن تفجرت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.كما سألها أحدهم: "لماذا لا تعطينهم إذاً أرضاً في الولايات المتحدة ما دمت تحبينهم إلى هذه الدرجة"، في إشارة إلى الإسرائيليين.وتعد هايلي ثاني مرشح جمهوري بارز يدخل السباق الرئاسي 2024، إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن إطلاق حملته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
https://sputnikarabic.ae/20180724/الأمم-المتحدة-فلسطين-هايلي-1034081130.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

هايلي: إسرائيل نقطة مشرقة وسط جيران قساة وأمريكا تحتاج إليها وليس العكس

12:17 GMT 05.01.2024
© AP Photo / Robert F. Bukatyنيكي هايلي مرشحة عن الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة الأمريكية
نيكي هايلي مرشحة عن الحزب الجمهوري في سباق الرئاسة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Robert F. Bukaty
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اعتبرت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السابقة في عهد دونالد ترامب، والمرشحة عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، أن إسرائيل لا تحتاج لأمريكا ولكن العكس هو الصحيح.
وقالت هايلي عبر حسابها على موقع "إكس"، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "نقطة مشرقة وسط جيران قساة"، في إشارة إلى الدول العربية في الشرق الأوسط التي تحيطها، فضلا عن الفلسطينيين بطبيعة الحال.
كما رأت أن إسرائيل لا تحتاج الولايات المتحدة بل العكس.
وبعد التغريدة، وجّه أمريكيون انتقادات عنيفة وساخرة إلى هايلي، حيث دعا بعض المغردين الظرفاء هايلي إلى السفر لإسرائيل والعيش هناك، وربما ترأس الحكومة.
فيما تساءل البعض الآخر لماذا تطلب إذاً تل أبيب مساعدة واشنطن العسكرية والمالية منذ سنوات، لاسيما بعد أن تفجرت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
نيكي هايلي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2018
المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة: هايلي إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين
24 يوليو 2018, 20:38 GMT
كما سألها أحدهم: "لماذا لا تعطينهم إذاً أرضاً في الولايات المتحدة ما دمت تحبينهم إلى هذه الدرجة"، في إشارة إلى الإسرائيليين.
وتعد هايلي ثاني مرشح جمهوري بارز يدخل السباق الرئاسي 2024، إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن إطلاق حملته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
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