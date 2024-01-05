https://sputnikarabic.ae/20240105/41--ضربة-روسية-تستهدف-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-في-أسبوع--1084723639.html

41 ضربة روسية تستهدف مراكز صنع القرار الأوكرانية في أسبوع

41 ضربة روسية تستهدف مراكز صنع القرار الأوكرانية في أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية استهدفت خلال هذا الأسبوع بـ41 ضربة أهداف عسكرية أوكرانية، بما في ذلك مؤسسات المجمّع الصناعي العسكري... 05.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-05T11:08+0000

2024-01-05T11:08+0000

2024-01-05T11:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة، من 30 ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى 5 يناير/كانون الثاني من هذا العام، نفذت القوات الروسية 41 ضربة جماعية وواحدة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على مراكز صنع القرار، ومنشآت المجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات وقواعد الوقود".وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ ضربات على مواقع وحدات القوات الأوكرانية وتشكيلات القوميين والمرتزقة الأجانب، وقد تم ضرب جميع الأهداف المحددة".وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" 18 هجوما شنته القوات الأوكرانية، واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق من مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240105/ضابط-أوكراني-الضغط-الروسي-لا-يتوقف-ونحن-نخسر-مواقعنا-1084722077.html

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